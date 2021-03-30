CNC Lazerle Kesme Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

CNC Lazerle Kesme Operatörü görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir, hangi belgeler gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

CNC lazer kesim makinesini çalıştıran ve gerekli işlemleri gerçekleştiren kişidir.

CNC Lazerle Kesme Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 CNC Lazerle Kesme Operatörü Maaşları

CNC Lazerle Kesme Operatörü maaşı ortalama aylık 3.800 - TL’dir. En düşük maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 5.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız, İŞKUR iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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CNC Lazerle Kesme Operatörü Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

İlköğretim seviyesindeki eğitim yeterlidir.

CNC Lazerle Kesme Operatörü Ne İş Yapar?

CNC; Lazer makinesi, lazer ışını yardımıyla, bilgisayarda belirlenen şekilleri pürüzsüz bir şekilde kesmeye yarayan alettir. CNC lazer operatörü ise CNC lazer kesim makinesini çalıştırmak ve parçaları monte etmekle sorumlu kişilere verilen mesleki unvandır. Bu kapsamda mesleğin gerektirdiği işleri yerine getirir.

CNC Lazerle Kesme Operatörü Meslek Ana Grubu:

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar meslek ana grubunda yer almaktadır.

Meslek Alt Ana Grubu:

Meslek Alt Ana Grubu, Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlardır.

Meslek Grubu:

Meslek Grubu, Demirciler, Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlardır.

CNC Lazerle Kesme Operatörü Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde CNC Lazerle Kesme Operatörü mesleğinin meslek kodu 7223.13 olarak belirlenmiştir

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