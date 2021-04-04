CNC Programcısı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

CNC Programcısı görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir, hangi belgeler gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak, çevre koruma mevzuatı ve kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun, tanımlanmış görev talimatlarına göre; iş organizasyonu yapan ve uygulayan, üretimi yapılacak işe göre takım seçimini yapan, tezgahı programa göre ayarlayan, CNC kodlarını yazan, programlama yapacağı tezgahı kullanan, bilgisayar destekli tasarım ve imalat programlarını kullanan, bilgisayar destekli imalat programları yardımıyla işlem sırasına göre üretim kodlarını ve hazır programları kullanan ve mesleki gelişim faaliyetlerini yürüten nitelikli kişidir.

CNC Programcısı Maaşı Ne Kadar? 2021 CNC Programcısı Maaşları

CNC Programcısı maaşı ortalama aylık 3.660 - TL’dir. En düşük maaşı 3.200 -TL, En yüksek ise 4.500 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız, İŞKUR iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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CNC Programcısı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

Ortaöğretim seviyesindeki eğitim bu meslek için yeterlidir.

CNC Programcısı Ne İş Yapar?

CNC Programcısı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak

b) Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak

c) İş organizasyonu yapmak

d) Çalışanlara ve diğer birimlere verilen işi takip etmek

e) Takım seçimi yapmak

f) Kesici uç kullanmak

g) Takım tutucularını seçmek

h) Takımın özelliklerini tezgâha tanıtmak

i) Tezgahı programa göre ayarlamak

j) Tezgâhı referans konumunu belirlemek ve göndermek

k) İşlenecek parçanın referans konumunu belirlemek

l) İşlenecek parçayı bağlama kalıbının (fikstürün) referans noktasına göre bağlamak

m) Parçanın üzerinde belirlenen referans noktasına göre program yazmak

n) Sıfırlama noktalarını değiştirmek

o) CNC kodlarını yazmak

p) Tezgâhın teknik özelliklerine göre program yazmak

q) Koordinat sistemlerine göre program yazmak

r) Kesme ve ilerleme hesaplarını yapmak

s) Kodlama sistemini belirlemek

t) Talep edilen işin kodlarını sıralamak

u) İşlem basamaklarını belirlemek

v) Hazırladığı programı simülasyon ile kontrol etmek

w) Programa göre tezgahı test etmek

x) Tezgahın parametre ayarlarını yapmak

y) Bilgisayar destekli imalat programı kullanmak

z) Bilgisayar destekli tasarım programı kullanmak

aa) Tasarım yapılacak parçayı çizim mantığına göre çizmek

bb) Parçanın işlem sürecindeki şekil değişikliklerini bilerek tasarım yapmak

cc) Tasarımını yapacağı ürünleri işlemede kullanılacak takımları planlamak

dd) Parça boyutlarını işleyeceği makineye göre belirlemek

ee) Tasarlanan ürünlerin üç boyutlu montaj resimlerini hazırlamak

ff) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

CNC Programcısı Meslek Ana Grubu:

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensuplarıdır.

Meslek Alt Ana Grubu:

Meslek Alt Ana Grubu, Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensuplarıdır.

Meslek Grubu:

Meslek Grubu, Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleridir.

CNC Programcısı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde CNC Programcısı mesleğinin meslek kodu 3115.57 olarak belirlenmiştir

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