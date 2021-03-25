CNC Torna Tezgahı Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 CNC Torna Tezgahı Operatörü Maaşları, İş İlanları

CNC Torna Tezgahı Operatörü görev tanımı nedir, ne iş yapar, CNC Torna Tezgahı Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Verilen işi torna tezgahında işleyerek istenilen şekil ve ölçüye getiren, bu tezgahların ayar ve kontrollerini yapan kişidir.

CNC Torna Tezgahı Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 CNC Torna Tezgahı Operatörü Maaşları

CNC Torna Tezgahı Operatörü maaşı ortalama aylık 3.060 - TL’dir. En düşük CNC Torna Tezgahı Operatörü maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 3.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR CNC Torna Tezgahı Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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CNC Torna Tezgahı Operatörü Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak, Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

CNC Torna Tezgahı Operatörü olmak için ilköğretim mezunu olmanız yeterlidir.

CNC Torna Tezgahı Operatörü Ne İş Yapar?

CNC Torna Tezgahı Operatörü; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş yerinde plan, program ve iş organizasyonu yapmak,

b) İşçi sağlığı mevzuatına uymak ve iş güvenliği önlemlerini almak,

c) Geometrik çizimler yapmak

d) Görünüş çıkarmak

e) Ölçülendirme ve yüzey işlemleri yapmak

f) Kroki-perspektif ve yapım resmi çizmek

g) Temel el işlemleri yapmak

h) Delme ve vidalama yapmak

i) Temel tornalama yapmak

j) Freze tezgahlarında hazırlık yapmak

k) Temel frezeleme yapmak

l) Taşlama tezgahlarını ayarlamak ve kullanmak

m) Temel taşlama v modelleme yapmak

n) Bilgisayarda temel geometrik çizimler yapmak

o) Bilgisayarda özellik ve tanımlama komutlarını kullanmak

p) Bilgisayarda yeterli görünüş çizmek ve kütüphane oluşturabilmek

q) CNC torna tezgâhlarını ve kontrol panellerini kullanmak

r) CNC tornada programlama yapmak

s) CNC torna programını simülasyon ile kontrol etme, alın, silindirik ve konik tornalamayı programlama ve tornada işlemek

t) CNC torna tezgâhlarında kanal açma, delik delme ve büyütme, kavis tornalama, programlama ve tornada işlemek

u) CNC torna tezgâhında vida çekmeyi programlama ve çekme ile işlenmiş parçaların ölçme ve kontrolünü yapmak

v) CNC tornada çevrimleri programlamak

w) Bilgisayarda CAM programlarını kullanmak, tornalama yapmak.

x) Standart makine elemanlarının ve dişli çarkların yapım resimlerini çizmek ve okumak

y) Makine parçalarının komple ve detay resimlerini çizmek ve okumak

z) Bilgisayarda üç boyutlu katı ve yüzey modelleme yapmak

aa) Bilgisayarda montaj işlemleri yapmak

bb) Mesleki alandaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

CNC Torna Tezgahı Operatörü Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar ana gruba dahildir.

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar ana grubu içerir.

Meslek Grubu :

Demirciler, Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar meslek grubundadır

CNC Torna Tezgahı Operatörü Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde CNC Torna Tezgahı Operatörü mesleğinin meslek kodu 7223.15 olarak belirlenmiştir

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