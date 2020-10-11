CNN Türk’te hafta içi her gün sabah kuşağında Güne Merhaba programını sunan Duygu Kaya, sosyal medya hesabından korona virüse yakalandığını ve tedavisine başlandığını açıkladı. Peki, CNN Türk muhabiri Duygu Kaya kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Detaylar haberimizde...

DUYGU KAYA KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Duygu Kaya, 1989 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Lisans eğitimini Abant İzzet Baysal Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamladı. İsveç Halmstad University'de 1 yıl Erasmus programına katıldı. Üniversitede okurken Bolu'da yerel gazetede çalıştı. Mezun olduktan sonra Medya Akademisi'nde diksiyon ve sunuculuk eğitimi aldı. Hürriyet Gazetesi İstihbarat ve Dış Haberler servisinde staj yaptı. İlk kadrosunu Artı 1 TV'de 2013 yılında muhabir olarak aldı. Daha sonra Habertürk ailesine katıldı ve burada 3 yıl muhabir olarak çalıştı. Siyasetten ekonomiye, sağlıktan kültür sanata pek çok branşta haber ve canlı yayın yaptı. 2018 yılı Nisan ayında Kanal D Haber’e transfer oldu. Burada da yine insan hikayesi ağırlıklı haberler yaptı. Aynı yılın Ağustos ayında CNN TÜRK ailesine katıldı. Gece Haberleri ve Hafta Sonu Güne Merhaba'yı sunuyor.

Meslek hayatı boyunca çalıştığı dosya haberlerden biri Gazeteciler Cemiyeti'nden ödül getirdi. Engellilerin eğitim hayatını anlatan dosyası haber araştırma dalında ödüle layık görüldü. Ayrıca Türk Böbrek Vakfı'ndan da "Hasta kalbine rağmen" adlı haberiyle ödül aldı.

Türkiye'nin çeşitli noktalarında eksikleri olan dezavantajlı okullara yardım kampanyaları düzenliyor. Oradaki öğrencilerin eğitim öğretimde eksik kalan ihtiyaçları destekçiler aracılığıyla tamamlanıyor. Bu kampanyalar sayesinde pek çok okulda kütüphane kuruldu. Boş zamanlarında özellikle kültür sanat organizasyonlarına katılıyor. Spor salonu yerine sahilde uzun yürüyüşler yapmayı seviyor. Müzik özellikle de etnik müzik olmazsa olmazı.