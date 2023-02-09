Kaan Temeltaş kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? CNN Türk muhabiri Kaan Temeltaş'ın biyografisi

CNN Türk muhabiri Kaan Temeltaş başarılı saha haberleriyle ve olayları sunum ve anlatım tarzıyla çok dikkat çekmektedir. Kaan Temeltaş, televizyonlarda haber sunarken gören izleyiciler internet arama motorlarında Kaan Temeltaş kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? mesleği ve kariyeri nedir? sorularının yanıtlarını araştırıyor. Kaan Temeltaş'ın biyografisi haberimizde...

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Kaan Temeltaş 1996 yılında Manisa’da dünyaya geldi. 2019 yılında Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünden mezun oldu.

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Çalışma hayatına 2017 yılında CNN Türk haber merkezinde staj yaparak başladı. Daha sonra 2018 yılında ATV haber merkezinde staj yaptı. 1 yıl boyunca Woman TV’de editör asistanlığı ve editörlük yaptı. 2019 yılında CNN Türk’te çalışmaya başladı. Merkez muhabirliği ve saha muhabirliği görevlerini üstlendi. 2021 yılının Haziran ayından itibaren CNN TÜRK ekranlarında spikerlik görevini de üstlenmektedir.