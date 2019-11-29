CNN Türk spikeri Hande Fırat canlı yayında fenalaştı!

Dün gece canlı yayında gazeteci Hande Fırat bir anda rahatsızlık geçirerek programa ara verdi.

CNN TÜRK ekranlarında yayınlanan Gece Görüşü programının moderatörü Hande Fırat'ın rahatsızlığından dolayı program yarıda kesildi.

Yayına telefonla bağlanan Prof. Dr. Ersan Şen'in açıklama yaptığı sırada fenalaşan Fırat, rejiye "Reklama gidelim" dedikten sonra hastaneye kaldırıldı.

Programın katılımcıları Gazeteci Zafer Şahin, Hukukçu Ömer Lütfü Avşar, Siyaset Bilimci Dr. Nebi Miş, Gazeteci Metin Özkan, İletişim Bilimci Dr. Ali Haydar Fırat ve Hukukçu Ali Rıza Güder, Hande Fırat'ın sağlık durumu ile ilgili sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı.

SAĞLIĞI İYİ

Hukukçu Ömer Lütfü Avşar, "CNN TÜRK yayını tartışma nedeniyle kesmedi, sayın Hande Fırat bir rahatsızlık geçirdi. Şuanda da durumu iyi, kendisine tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum..." ifadelerini kullandı.

Gazeteci Zafer Şahin, "CNN TÜRK’te bu akşam yayınlanan Gece Görüşü programı değerli arkadaşımız Hande Fırat‘ın rahatsızlığı sebebiyle yarıda kaldı. Şu anda durumu iyi... Merak edenlere ve bir sağlık sorunundan bile tuhaf komplo teorileri üreten arkadaşlara duyurulur..." dedi.

Siyaset Bilimci Nebi Mis, "Bu akşam benim de katılımcılarından olduğum CNN TÜRK Gece Görüşü programı sırasında, sayın Hande Fırat bir rahatsızlık geçirdi. Kendisine burdan da tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum." açıklamasında bulundu.

İletişim Bilimci Dr. Ali Haydar Fırat ise, "Sevgili Hande Fırat gerçekten ama gerçekten rahatsızlandığı için programı bitirmek zorunda kaldık. Bunun dışında hiçbir durum söz konusu değildir. Herhangi bir tartışmadan dolayı yayın kesilmedi. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi bir kez daha iletiyorum." dedi.

Gazeteci Metin Özkan, "Değerli meslektaşım Hande Fırat bu akşam CNN TÜRK'te birlikte olduğumuz Gece Görüşü proğramı esnasında bir rahatsızlık geçirdiği için proğram tamamlanamamıştır. Kendisine geçmiş olsun diyor acil şifa diliyorum." söyledi.

Hukukçu Ali Rıza Güder, "Bu akşam katıldığımız, CNN TÜRK'te yayınlanan Gece Görüşü programında Sn. Hande Fırat ani bir rahatsızlık geçirmiştir. Program bu nedenle tanamlanamamıştır. Kendisine bu son derece üzücü ve beklenmedik sağlık sorunu karşısında acil şifalar dilerim." ifadelerini kullandı.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Olayı öğrenen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hastaneyi arayarak sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı. Bakan Koca sosyal medya hesabından Fırat'a geçmiş olsun dileklerini paylaştı, "Canlı yayında rahatsızlanan Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat’ın sağlık durumu hakkında hekimlerinden bilgi aldık. Çarpıntı nedeniyle fenalaşan Fırat’ın durumu iyi ve bulguları normal seviyede. Kendisine ve ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.