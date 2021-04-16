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CNN Türk sunucusu Semiha Şahin kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi? Semiha Şahin biyografisi

CNN Türk ekranlarında öğlen kuşağında ve akşam saatlerinde siyaset programı moderatörlüğü yapan başarılı haber sunucusu Semiha Şahin'in özel hayatı merak ediliyor. Peki CNN Türk sunucusu Semiha Şahin kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi? İşte, Semiha Şahin biyografisi...

CNN Türk sunucusu Semiha Şahin kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi? Semiha Şahin biyografisi

CNN Türk ekranlarının sevilen sunucusu Semiha Şahin'i ekran başında görenler hayatını merak ediyorlar. Öğle saatlerinde haber programı sunan Şahin, akşam saatlerinde siyaset programı moderatörlüğü yapmaktadır.  Bizler de bu kapsamda en çok sorulan CNN Türk sunucusu Semiha Şahin kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi? sorularının yanıtına haberimizde yer verdik. İşte, Semiha Şahin biyografisi...

CNN TÜRK SUNUCUSU SEMİHA ŞAHİN KİMDİR? SEMİHA ŞAHİN BİYOGRAFİSİ

Semiha Şahin, 1981 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir.  2005 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi, Medya ve iletişim bölümünü tamamladıktan sonra  üniversite yıllarında çeşitli basın, yayın kuruluşlarında çalışmaya başlamıştır. Mezun olduktan sonra bir yıl İngiltere'de Reklamcılık ve Halkla ilişkiler eğitimi almıştır. Eğitimi sırasında Bournemouth 2CR FM ve BBC Türkçe servisinde staj yapmıştır. 

Profesyonel olarak mesleğe ilk adımını  SKY Türk’te atmıştır. Burada üç yıl boyunca muhabirlik ve spikerlik yaptıktan sonra 2010 yılının Eylül ayında CNN Türk bünyesine geçti.  Semi Şahin, “İstanbul’daki Anadolu”, “Cepteki Bomba: Kredi Kartları”, “Beş Yıllık Mucize: Akhisar” başlıklı haber dizilerini hazırlamıştır. 2016 yılında ABD Dışişleri Bakanlığı’nın daveti ile yaklaşık bir ay süreyle çeşitli eyaletlerde ‘Araştırmacı Gazetecilik’ seminer ve toplantılarına katılmıştır.

CNN Türk sunucusu Semiha Şahin kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi?

Yaklaşık 3,5 yıl hafta içi her gün ‘Güne Merhaba’ haber programını sunmuştur. Semiha Şahin, hafta içi her gün dünyadan sıcak gelişmeler, son dakika bilgileri, canlı yayınlar ile gündemi aktarıyor. Her cumartesi-pazar ise Türkiye ve dünyanın siyaset gündeminin tartışıldığı CNN TÜRK Masası programının moderatörlüğünü yapıyor ve Gündem 13 programını sunmaktadır.

Tüm tecrübesini İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisidir. Bilgilerini öğrencileri ile paylaşmaktan da büyük mutluluk duyan Şahin, iyi derecede İngilizce bilmektedir. Pilates ve yoga yapan Şahin, yni yerler görmeyi, kampa gitmeyi seviyor.

CNN Türk sunucusu Semiha Şahin kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi?

SEMİHA ŞAHİN KAÇ YAŞINDA? NERELİ? EVLİ Mİ?

1981 yılında dünyaya gelen Semiha Şahin, 40 yaşındadır ve İstanbulludur. Semiha Şahin bekardır.  Öte yandan semihasahin kullanıcı adıyla İnstagram'ı aktif olarak kullanmaktadır. Hesabında 79,8 bin takipçisi bulunmaktadır.

CNN Türk sunucusu Semiha Şahin kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi?

CNN Türk sunucusu Semiha Şahin kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Semiha Şahin evli mi?

Tayfun Altuntaş
Haberler, Son Dakika Haberleri
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