CNN Türk'te ayrılık! Büşra Sanay kanalla yollarını ayırdı

Demirören Medya'ya bağlı olan CNN Türk'te ayrılık yaşandı. 12 yıldır kanalda spikerlik ve sunuculuk görevlerini yürüten Büşra Sanay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda kanal ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Şenay, yaptığı paylaşımda," 12 yıldır çalıştığım Cnn Türk kanalı ile yollarımızı ayırdık." dedi.

T 24'ün edindiği bilgilere göre ayrılığın karşılıklı anlaşma yolu ile gerçekleştiği belirtildi.