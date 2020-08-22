CNN'den koronavirüse ilişkin çarpıcı iddia!
Amerika Birleşik Devletleri istihbaratının, Çin'in Vuhan kentindeki yetkililerin, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin durumu haftalarca Pekin yönetiminden gizlediği sonucuna ulaştığı öne sürüldü.
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra dünyaya yayılarak ölümlere neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
CNN'de yer alan habere göre Amerika Birleşik Devletleri istihbaratı, Vuhan kentindeki yetkililerin, durumu haftalarca Pekin yönetiminden gizlediği sonucuna ulaştı.
YETKİLİLER, KOVİD-19 HAKKINDA PEKİN YÖNETİMİNİ BİLGİLENDİRMEDİLER
Amerikan yayın kuruluşu CNN'in haberine göre, ABD'li istihbarat yetkilileri, salgının ilk döneminde Vuhanlı yetkililerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili Pekin yönetimini haberdar etmediğine dair sonuca ulaştı.
Bunun dışında, istihbarat raporları, Çin hükümetinin koranavirüsü öğrendikten sonra yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) gerçek boyutları hakkında diğer ülkelerin bilgilendirilmesini engellediğini de kaydetti.
YETKİLİLER CNN'E KONUŞTU
CNN'e konuşan yetkililer, ABD istihbaratının Kovid-19'un kaynağına ilişkin bilgi toplamaya devam ettiğini ancak, yerel yetkililerin salgını "örtbas ettiğine" dair, "şüphe götürmez" delilleri olduğunu vurguladı.