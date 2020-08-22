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  3. CNN'den koronavirüse ilişkin çarpıcı iddia!

CNN'den koronavirüse ilişkin çarpıcı iddia!

Amerika Birleşik Devletleri istihbaratının, Çin'in Vuhan kentindeki yetkililerin, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin durumu haftalarca Pekin yönetiminden gizlediği sonucuna ulaştığı öne sürüldü.

CNN'den koronavirüse ilişkin çarpıcı iddia!

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra dünyaya yayılarak ölümlere neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

CNN'de yer alan habere göre Amerika Birleşik Devletleri istihbaratı, Vuhan kentindeki yetkililerin, durumu haftalarca Pekin yönetiminden gizlediği sonucuna ulaştı.

YETKİLİLER, KOVİD-19 HAKKINDA PEKİN YÖNETİMİNİ BİLGİLENDİRMEDİLER

Amerikan yayın kuruluşu CNN'in haberine göre, ABD'li istihbarat yetkilileri, salgının ilk döneminde Vuhanlı yetkililerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili Pekin yönetimini haberdar etmediğine dair sonuca ulaştı. 

Bunun dışında, istihbarat raporları, Çin hükümetinin koranavirüsü öğrendikten sonra yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) gerçek boyutları hakkında diğer ülkelerin bilgilendirilmesini engellediğini de kaydetti.

YETKİLİLER CNN'E KONUŞTU

CNN'e konuşan yetkililer, ABD istihbaratının Kovid-19'un kaynağına ilişkin bilgi toplamaya devam ettiğini ancak, yerel yetkililerin salgını "örtbas ettiğine" dair, "şüphe götürmez" delilleri olduğunu vurguladı. 

Berkem Temizel
Gece Editörü


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