CNN'den koronavirüse ilişkin çarpıcı iddia!

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra dünyaya yayılarak ölümlere neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

CNN'de yer alan habere göre Amerika Birleşik Devletleri istihbaratı, Vuhan kentindeki yetkililerin, durumu haftalarca Pekin yönetiminden gizlediği sonucuna ulaştı.

YETKİLİLER, KOVİD-19 HAKKINDA PEKİN YÖNETİMİNİ BİLGİLENDİRMEDİLER

Amerikan yayın kuruluşu CNN'in haberine göre, ABD'li istihbarat yetkilileri, salgının ilk döneminde Vuhanlı yetkililerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili Pekin yönetimini haberdar etmediğine dair sonuca ulaştı.

Bunun dışında, istihbarat raporları, Çin hükümetinin koranavirüsü öğrendikten sonra yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) gerçek boyutları hakkında diğer ülkelerin bilgilendirilmesini engellediğini de kaydetti.

YETKİLİLER CNN'E KONUŞTU

CNN'e konuşan yetkililer, ABD istihbaratının Kovid-19'un kaynağına ilişkin bilgi toplamaya devam ettiğini ancak, yerel yetkililerin salgını "örtbas ettiğine" dair, "şüphe götürmez" delilleri olduğunu vurguladı.