Çoban Merhemi ne demek, TDK'ya göre Çoban Merhemi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Çoban merhemi ne demek? Çoban merhemi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi çoban merhemi kelimesi. Peki çoban merhemi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre çoban merhemi nedir, çoban merhemi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ÇOBAN MERHEMİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Çoban merhemi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre çoban merhemi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Terementi ve mum yağı ile yapılmış yara merhemi

