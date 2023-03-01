Coby Rowe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Coby Rowe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Coby Rowe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Coby Rowe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Coby Rowe 2 Ekim 1995 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. İngiltere,Jamaika uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Coby Rowe Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini D&S Sports Management LTD yapmaktadır. Coby Rowe, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Sutton United futbol takımında oynamaktadır. Sutton United takımına 11 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Coby Rowe'nin Sutton United ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Coby Rowe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Coby Rowe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2015 yılında Wingate FC
1 Temmuz 2016 yılında Haringey
11 Ocak 2020 yılında Sutton Utd
Coby Rowe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Coby Rowe şuan Sutton United takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.
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