Coca-Cola'dan deprem açıklaması: Su ve yardım desteği konusunda da harekete geçildi

Coca-Cola İçecek'in (CCI) Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "Cuma öğleden sonra Seferihisar merkezli yaşanan ve tüm Türkiye'yi derinden üzen deprem sonrasında bölgeye hemen intikal eden ilgili ekiplerimiz, çalışanlarımız ile irtibata geçmiş, fabrika ve depolarımızda hasar tespiti yapmıştır. Bölgedeki tüm çalışanlarımız ve bayilerimiz güvende olup herhangi bir can kaybı ya da faaliyetlerimizi önemli derecede etkileyecek bir durum bulunmamaktadır." denildi.

- "Su ve yardım desteği konusunda da harekete geçildi"

Şirketin operasyonlarının bu hafta içerisinde normal şekilde devam edeceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"CCI olarak afet koordinasyonu çerçevesinde hızla aksiyon alarak İzmir merkez, Seferihisar ve çevre ilçelerdeki ihtiyaç sahipleri için yetkili makamlarla bağlantıya geçerek su ve yardım desteği konusunda da harekete geçilmiştir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunar, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz."