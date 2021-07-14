Çocuğa cinsel istismarda bulunan sanık ilk duruşmada tahliye edildi

Trabzon’da 13 yaşındaki bir çocuk, dondurma almak için evlerinin yakınında bulunan bir markete girdi. 5 Nisan 2021 tarihinde gerçekleşen olayda, küçük çocuk babaannesinin komşusu olan S.Ü. ile karşılaştı. S.Ü.’nün kedisini sevmek için adamın evine giden çocuk o esnada S.Ü. tarafından istismar edildi. S.Ü.’nün evinden kaçan çocuk yaşadıklarını anne ve babasına anlattı. Olay karşısında kanı donan çift polise şikayette bulundu. 5 Nisan’da gözaltına alınan S.Ü. 6 Nisan’da tutuklandı.

BÜTÜN DELİLLER MAHKEMEYE SUNULMUŞTU

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, küçük kızın psikolog dahilinde alınan ifadesi de yer aldı. S.Ü.’nün, daha önce de başka cinsel istismarlarının bulunduğu ve buna arkadaşları ile kardeşinin de şahit olduğu ortaya çıktı. S.Ü.’nün bir başka komşusu ile küçük kızın babaannesinin şahitliklerinin de yer aldığı ddianamede, küçük kızın S.Ü.’nün evine gittiği anı gösteren görüntüler güvenlik kameraları tarafından görüntülenmiş olup mahkemeye sunuldu.

İLK DURUŞMADA TAHLİYE EDİLDİ!

İddianamede, küçük kızın söylediklerine ilişkin, "Mağdur hakkında düzenlenen Adli Görüşme Değerlendirme Raporu’nda adli görüşmenin tutarlı olduğu; mağdurun doğal, akıcı bir anlatımının olduğu; yeterli miktarda detay verildiği; anlatılanlarda mantıksal bir çatının olduğu gözlemlendiği; ayrıca mağdurun ön ve adli görüşme esnasında yaşanılan olayın etkisinde olduğunun gözlemlendiği tespit edilmiştir” değerlendirmesinde bulunuldu. İddianameyi hazırlayan savcı, S.Ü.’nün, birden fazla işlediği çocuğa cinsel istismar suçu nedeniyle 14 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. 8 Temmuz’da Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkan S.Ü. sadece 3 ay tutuklu kalmasının ardından ilk duruşmada tahliye edildi.



