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  3. 'Çocuğa taciz' iddiasıyla öldürülmüştü, asıl gerçek başka çıktı! Kıyıma kurban gitti! Katledilirken söyledikleri yürekleri yaktı!

'Çocuğa taciz' iddiasıyla öldürülmüştü, asıl gerçek başka çıktı! Kıyıma kurban gitti! Katledilirken söyledikleri yürekleri yaktı!

Diyarbakır'da Ergün Arslan isimli vatandaş, çocuk tacizi iddiasıyla mahalleli tarafından darbedilerek sokakta gezdirilmişti. Olayın ardından hayatını kaybeden Arslan'ın tacizi engellemek isterken yanlış anlaşıldığı ortaya çıktı.

'Çocuğa taciz' iddiasıyla öldürülmüştü, asıl gerçek başka çıktı! Kıyıma kurban gitti! Katledilirken söyledikleri yürekleri yaktı!

Diyarbakır Sur'da, 13 yaşındaki kız çocuğunun fotoğrafını çekip taciz ettiği iddiasıyla mahalleli tarafından kıyıma kurban giden 40 yaşındaki Ergün Arslan hakkındaki gerçek ortaya çıktı.

Küçük kızın taciz edilmesinden 3 gün sonra olay yerinde fotoğraf çeken Arslan mahalle sakinleri tarafından şüpheli bulundu ve çok sayıda kişi tarafından darp edilip bıçaklandı.

Kurulan özel ekip, 13 yaşındaki G.S.'nin "Fotoğrafımı çeken bu değil, bıyıklı biriydi" dediği kişi hakkında arama başlattı.

KAMERA KAYITLARI İNCELENİYOR

Alanlarında uzman olan ekip, bıyıklı gerçek tacizciyi tespit etmek amacıyla söz konusu bölgede bulunan işyerlerine ait güvenlik kameralarına incelemeye aldı.

'Çocuğa taciz' iddiasıyla öldürülmüştü, asıl gerçek başka çıktı! Kıyıma kurban gitti! Katledilirken söyledikleri yürekleri yaktı!

SU VERMEK İSTEMİŞLER 'ORUÇLUYUM' DEMİŞ

"Benim ağabeyim oruçlu öldüğü için şehit oldu" diyen Süleyman Arslan, Sabah gazetesine yaptığı açıklamada "Olay sırasında bir kadının su vermek istediği ağabeyim yaralı bir şekilde 'Oruçluyum' diyerek suyu içmeyi kabul etmedi. Böyle bir insan nasıl tacizci, kötü bir insan olabilir" ifadelerini kullandı.

'Çocuğa taciz' iddiasıyla öldürülmüştü, asıl gerçek başka çıktı! Kıyıma kurban gitti! Katledilirken söyledikleri yürekleri yaktı!

"BİZ DEVLETE GÜVENİYORUZ"

Sözlerinin devamında suçluların hak ettiği cezayı bulacağını belirten Arslan, "Ölü bir kişiye iftira attılar. Biz devlete güveniyoruz. Gerçek tacizci kimse bulunacak ve ağabeyimi bir iftira uğruna öldürenler de hak ettiği cezayı alacaktır" şeklinde konuştu.

'Çocuğa taciz' iddiasıyla öldürülmüştü, asıl gerçek başka çıktı! Kıyıma kurban gitti! Katledilirken söyledikleri yürekleri yaktı!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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