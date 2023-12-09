Çocuğu sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan baba ağla ağlaya konuştu: “Çocuğumun vücudunda et kalmamış, yemişler"

Ankara'nın Keçiören ilçesinde sahipsiz sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 4. sınıf öğrencisi T.Y.'ın babası Halil Yılmaz ağlayarak gazetecilere konuştu. Ambulansa bindirilirken çocuğunu gördüğünü ifade eden acılı baba "Çocuğum paramparça gitti, çocuğumun vücudunun çoğu yerinde et kalmamış yemişlerdi çocuğumu." ifadelerinde bulundu.

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Çocuğu sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan baba ağla ağlaya konuştu: “Çocuğumun vücudunda et kalmamış, yemişler"

Ankara'nın Keçiören ilçesi Kafkaslar Mahallesi'nde dün sabah saat 08.45 sıralarında okula gitmek için evinden çıkan ve sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 4. sınıf öğrencisi T.Y. ağır yaralanmıştı. Olayın ardından T.Y. Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hastanesi'ne sevk edilen Y.'ın yoğun bakım bölümünde tedavisine devam ediliyor.

"Çocuğumun vücudunun çoğu yerinde et kalmamış yemişlerdi çocuğumu"

T.Y'ın babası Halil Yılmaz, olayın gerçekleştiği gün yaşadıklarını anlattı. Baba Yılmaz, "Ben sabah 6 çeyrek civarı işteydim, iş yerim biraz uzak olduğu için beni 09.30 sıralarında okul müdürümüz aradı. Acil Sanatoryum Hastanesi'ne gitmemi söyledi. Ben de "Hayırdır" dedim. O da bana "Tunahan köpek saldırısına uğradı, acil gitmeniz lazım" dediler.

Beni daha sonra yolda tekrar aradılar, Hacettepe'ye sevk oldu diye. Ben Hacettepe'ye geldim. Yer olmadığı için o anlık alamadılar. Sanatoryum'a gittim, orada ambulansa bindirilirken gördüm çocuğumu. Çocuğum paramparça gitti, çocuğumun vücudunun çoğu yerinde et kalmamış yemişlerdi çocuğumu. Tüm yetkililere sesleniyorum; can mı gitmesi lazım. Bir ağaç dikin, kaç yılda yetişiyor bu ağaç. Hayvanseverlere de sesleniyorum; şu anda Türkiye'de hayvan sevgisi insan sevgisinden öne geçmiş durumda. Türkiye hangi çağda? Burası Türkiye'nin başkenti değil mi? Bağlum çok ıssız bir yer değil ki. Annesi çok rahatsız olduğu için o gün götüremedi. Ablası götürecekti, "Ben kendim giderim abla, yakın zaten" dedi" şeklinde konuştu.

"9 yaşında çocuk hayvana nasıl tekme atsın"

Bazı hayvanseverlerin Tunahan'ın köpeklere saldırdığı iddialarına cevap veren baba Yılmaz, "İnşaatta çalışan bir insanım, Sakarya'dan geleli yaklaşık bir buçuk ay oldu. Benim çocuğum 150 TL ile Yağcılar'dan 2 kilometre Akyazı'ya yürüme gittiler. Köpeğin yavruları var diye mama almışlardı. Çocuklarım o kadar hayvan canlıdır, insan canlıdır. Kesinlikle saygısızlık yapmazlar. Kesinlikle benim çocuğum hayvana yok tekme attı, o oldu bu oldu. 9 yaşında çocuk hayvana nasıl tekme atsın. Öyle bir şey yok. Böyle haberler çıkıyormuş. İnsan üzülüyor. Benim canım yandı, kimsenin de canı yanmasın. İnşallah bundan sonra bir çözüm bulunur. Yeter ki can gitmesin. Allah kimseye evlat acısı vermesin, evladını o şekil hiç göstermesin" ifadelerini kullandı.

"Çocuğumun sağlam bir yeri yok"

Oğlunun sağlık durumu hakkında bilgi veren Yılmaz, "Yoğun bakımda makineye bağlı bir şekilde şu anda, bilinci kapalı. Tunahan'ın çok doku kaybı var. Çocuğumun sağlam bir yeri yok. Şu an sırtının kanaması durduruldu. Kollarında eksiklik var, bacaklarında eksiklik var, kafatasında komple eksiklik var, yüzlerinde eksiklik var. Yani kulakları falan, vücudu hep sargılı zaten" diye konuştu.

Sahipsiz köpek sorununa bir çözüm bulunması gerektiğini dile getiren Halil Yılmaz, Türkiye'de çok fazla hayvanseverin olduğunu belirterek, "İnanılmaz derecede hayvansever var. Orada 50-60 tane hayvan var. Bunun çözümü basit; yapmaları gereken oradaki hayvanların bir tanesini alıp evine götürüp beslemek. Bir tanesini alacaksın evine koyacaksın. Kafese ya da balkona koymak güzel bir çözüm olabilir" diye konuştu.

Olayın yaşandığı mahallede başıboş köpekler nedeniyle vatandaşların işe gitmeye korktuğunu aktaran baba Yılmaz, "Biz bile korkuyuz, sabah saatlerinde inanılmaz derecede zorlanıyor insanlar. Geçen gün iki tane köpek bizim arkadaşa saldırdı. Onlar büyük olduğu için kendini koruyabiliyor. Büyük küçük demiyorlar saldırıyorlar. Büyük bir insan bile kurtulamaz bu saldırılardan" dedi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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