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  3. "Çocuğunu Seviyorsan Maske Tak"

"Çocuğunu Seviyorsan Maske Tak"

Iğdır'ın Tuzluca İlçesi'nde öğrenciler tarafın'dan "Çocuğunu Seviyorsan Maske Tak" projesi gerçekleştirildi. "Maske+Mesafe+Hijyen" hususlarında farkındalık oluşturmak için proje hazırlandı.

"Çocuğunu Seviyorsan Maske Tak"

Iğdır'ın Tuzluca İlçesi'nde öğrenciler tarafın'dan "Çocuğunu Seviyorsan Maske Tak" projesi gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri tarafından hazırlanan "Çocuğunu Seviyorsan Maske Tak" adlı proje Tuzluca Kaymakamı Salih Çiğdem, Belediye Başkanı Ahmet Sait Sadrettin Türkan ve kurum amirlerinin de katılımları ile okulların güvenle açılması, "Maske+Mesafe+Hijyen" hususlarında farkındalık oluşturmak için proje hazırlandı.

Etkinlik vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılanırken, Tuzluca İlçe Milli Eğitim Müdürü Ozan Malkoç, yaptığı açıklamada "Yapılan bu projeyle umarım az da olsa bir farkındalık oluşturmuştur" dedi.

Malkoç, maske takmanın herkesin dikkat etmesi gereken bir husus olduğunu belirterek projede emeği gecen öğrenci ve öğretmenlere teşekkür etti.



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