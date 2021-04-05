Çocuk Bakıcısı, Çocuk Bakım Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

Çocuk Bakıcısı, Çocuk Bakım Elemanı görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir, hangi belgeler gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Çocuğun günlük bakımını, beslenmesini, fiziksel güvenliğini sağlama ile çocuğun yaşına uygun basit etkinlik malzemelerini hazırlama işlemlerini, eğitim uzmanının veya ailenin gözetim ve denetiminde ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Çocuk Bakıcısı, Çocuk Bakım Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Çocuk Bakıcısı/Çocuk Bakım Elemanı Maaşları

Çocuk Bakıcısı, Çocuk Bakım Elemanı maaşı ortalama aylık 3.250 - TL’dir. En düşük maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 4.550 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız, İŞKUR iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Çocuk Bakıcısı, Çocuk Bakım Elemanı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

İlköğretim seviyesindeki eğitim yeterlidir.

Çocuk Bakıcısı, Çocuk Bakım Elemanı Ne İş Yapar?

Çocuk Bakıcısı, Çocuk Bakım Elemanı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Çocuğun bulunduğu ortamın temizlik ve düzenini sağlamak,

b) Çocuğun el, yüz, ayak ve tuvalet sonrası temizliğini yapmak,

c) Banyo yaptırmak,

d) Uykuya hazırlamak,

e) Yatakları düzeltmek ,

f) Çocuğun beslenmesi için kullanılan araç ve ekipmanların temizliğini yapmak,

g) Kahvaltı hazırlamak,

h) Çocuğun yemek yemesine yardımcı olmak ,

i) Evde bakımda çocuğun yiyeceklerini hazırlamak (meyve püresi, muhallebi, yoğurt, sebze çorbası gibi), çocukları okula göndermek ve karşılamak, okula giden çocuğun beslenme çantasını hazırlamak, basit dil çalışması yapmak (masal okumak, şarkı söylemek vb.),

j) Oyun ve etkinlikler için çocuğu ve fiziksel ortamı hazırlamak,

k) Ortamı çocuk için tehlikesiz ve güvenli hale getirmek

l) Acil durumlarda (ateşlenme, yanık, zehirlenme, vb.) gerekli önlemleri almak,

m) Burun kanamalarında ilk yardım uygulamak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Çocuk Bakıcısı, Çocuk Bakım Elemanı Meslek Ana Grubu:

Hizmet Ve Satış Elemanlarıdır.

Meslek Alt Ana Grubu:

Meslek Alt Ana Grubu, Kişisel Bakım Hizmetleri Veren Elemanlardır.

Meslek Grubu:

Meslek Grubu, Çocuk Bakım Hizmeti Veren Elemanlar Ve Öğretmen Yardımcılarıdır.

Çocuk Bakıcısı, Çocuk Bakım Elemanı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Çocuk Bakıcısı, Çocuk Bakım Elemanı mesleğinin meslek kodu 5311.01 olarak belirlenmiştir

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