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Çocuk cesedi diye gittiler, beze sarılı yavru köpek cesedi çıktı!

Aksaray’da bir köy mezarlığı içerisinde çocuk cesedi olduğu iddia edildi. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine jandarma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Jandarma inceleme yaparken, savcı koordinesinde yapılan incelemelerde cesedin, beze sarılı bir köpek olduğu tespit edildi.

Çocuk cesedi diye gittiler, beze sarılı yavru köpek cesedi çıktı!

Olay, Aksaray'ın Eskil ilçesine bağlı Çukuryurt köyü eski mezarlığında meydana geldi. Köy mezarlığında bir yakınının kabrini ziyaret eden vatandaş, mezarlığın güney cephesinde topraktan çıkan bir bez parçası fark etti. Vatandaş, toprağı biraz daha kazdığında ise beze sarılı küçük bir ceset olduğunu fark etti.

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BEBEK DEĞİL, BEBEK KÖPEK CESEDİYLE KARŞILAŞTILAR!

Yaşadığı şaşkınlık sonrası durumu hemen sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri, güvenlik önlemleri alarak durumu Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığına bildirdi. Cumhuriyet savcısı olay yerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde toprak yığını kazılarak, söz konusu bez mezar dışına çıkarıldı. Açılan bezin içinden yavru bir yavru köpek cesedi çıktı.

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