Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi Öğretmeni Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi Öğretmeni görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir, hangi belgeler gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere çocuk gelişimi alanında dersler veren kişidir.

Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi Öğretmeni Maaşı Ne Kadar? 2021 Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi Öğretmeni Maaşları

Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi Öğretmeni maaşı ortalama aylık 3.560 - TL’dir. En düşük maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 5.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız, İŞKUR iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi Öğretmeni Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

Bu meslek için en az lisans mezunu olmak gerekmektedir.

Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi Öğretmeni Ne İş Yapar?

Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi Öğretmeni işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yamak,

b) Sorumlu olduğu atölye, laboratuvar, işlik vb. yerleri eğitime hazır durumda tutmak,

c) Kendisine ayrılan ders saatlerinde çalışma planını uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceriler kazandırmak,

d) Öğrencilerin başarılarını değerlendirmek,

e) Çocuk gelişimi ve bakımı, uygulama ve atölye faaliyetleri, ana okulunda metot ve öğrenim uygulama, çocuk edebiyatı, ana okulunda oyun, çocuk faaliyetleri ve eğitici araç yapımı, ana okulunda müzik, çocuk beslenmesi, çocuk giyimi, enstrüman çalışmaları, çocuk eşyaları ve eğitici oyuncak yapımı konularında öğrencilere açıklamalarda bulunmak,

f) Öğrencilere uygulama çalışmaları yaptırarak yetişmelerini sağlamak,

g) Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenlemek,

h) Öğrencilerin gelişimlerini izlemek, sorunlarının çözümüne yardımcı olmak,

i) Çevresinde alanı ile ilgili gelişmeleri izlemek, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunmak,

j) Alanı ile ilgili araştırmalar yapmak,

k) Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi Öğretmeni Meslek Ana Grubu:

Profesyonel Meslek Mensuplarıdır.

Meslek Alt Ana Grubu:

Meslek Alt Ana Grubu, Eğitim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensuplarıdır.

Meslek Grubu:

Meslek Grubu, Mesleki Eğitim Öğretmenleridir.

Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi Öğretmeni Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi Öğretmeni mesleğinin meslek kodu 2320.13 olarak belirlenmiştir

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