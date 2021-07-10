Aşılama çalışmaları kapsamında umut verici gelişmeler yaşandığı ifade edilirken, aşı olma yaşının da düştüğü açıklandı. Bunun üzerine 18 yaş altının ne zaman aşılanacağı gündeme geldi. Peki Çocuklar aşılanacak mı? 16 yaş altı ne zaman aşılanacak? Aşılama yaşı kaça düştü? Yanıtlar haberimizde...

ÇOCUKLAR AŞILANACAK MI? 16 YAŞ ALTI NE ZAMAN AŞILANACAK? AŞILAMA YAŞI KAÇA DÜŞTÜ?

Koronavirüsle mücadele devam ederken, toplumsal bağışıklık için herkese aşılama çağrısı yapılıyor. Başarılı şekilde yürütülen çalışmalar sonucunda aşılama yaşı kademeli olarak düşürüldü. Son olarak aşı yaşının 18 yaş altına düştüğü açıklandı. Çocuklar kademeli bir şekilde aşılanacak. Ancak yaş sınırlaması kapsamında aşı randevularının açılmış olması gerekiyor. Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de aşı uygulama yaşının 16'ya indiğini ve 17 yaşını doldurmuş olanlara randevu açıldığını duyurdu.

Birçok Avrupa ülkesinde aşı yaşı 12'ye düştü. Bazı ülkelerde ise yalnızca kronik rahatsızlığı olan 12 yaş üstü çocuklar aşılanıyor. Aşılama çalışmaları devam ederken 18 yaş ve üzeri tüm vatandaşlar koronavirüs aşısı için randevu alabiliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 yaş ve üstü ilk doz aşı yapılanların oranının yüzde 60'a ulaştığını bildirdi. Türkiye'de 12-15 yaş arasındaki çocuklar için aşı randevularının açılıp açılmayacağı ise şu an için netlik kazanmadı.

"ÇOCUKLARIMIZI AŞILAMAKTAN YANAYIZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında, "18 yaş altı kronik rahatsızlığı olan çocuklarımızı, gençlerimizi aşılamaktan yanayız. Devamında çok uzun sürmez, muhtemelen 1 hafta 10 gün olabilir, özellikle kronik rahatsızlığı ve ek hastalığı olan kişileri aşılamış olacağız" ifadelerinde bulunmuştu.

AŞILAMA SAYISI 60 MİLYONA YAKLAŞTI

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 9 Temmuz saat 23.00 itibarıyla uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı sayısı 57 milyon 111 bin 911 olarak gerçekleşti.18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 60,35, ikinci doz aşı yapılanların oranı da yüzde 27,02 olarak kayda geçti.Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 827 bin 975 aşı uygulandı.Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı, 37 milyon 459 bin 120'si birinci doz, 16 milyon 770 bin 701'i ikinci doz, 2 milyon 790 bin 102'si üçüncü doz olmak üzere toplam 57 milyondan fazla aşı yapıldı.

AŞILAMANIN DÜŞÜK OLDUĞU İLLERDE VAKALAR ARTMAYA BAŞLADI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşarak, "Bugün iki ilimiz daha maviye döndü. Yeni örnek iller Kırklareli ve Çanakkale. Birlikte mücadelenin yeni sahası aşı olmaktır. Biran evvel aşınızı olun." ifadesini kullandı.

Aşı sırası gelen kişilerin aşı randevularının alması gerektiğini belirten Bakan Koca, "Aşı olma oranının düşük olduğu illerde vaka sayıları artmaya başladı. Hayat ilelebet sıkı tedbirle, hastalık bana bulaştı bulaşacak endişesiyle sürmez." diyerek vatandaşlara randevularını alarak aşılarını olma çağrısında bulundu.