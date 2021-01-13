Çocuklar Duymasın'ın Duygu'sundan kötü haber! 11 yıllık evliliğini sonlandırdı

İlk olarak Çocuklar Duymasın adlı dizide Duygu'nun büyümüş halini canlandırmasıyla ün kazanan Hayal Kahraman Özalp'tan üzücü haber geldi. İki çocuk annesi olan Özalp, evliliğini bitirme kararı aldı. İkili dün gerçekleşen duruşmada anlaşmalı olarak tek celsede boşandılar.

11 YILLIK EVLİLİK TEK CELSEDE SON BULDU

Çocuklar Duymasın' dizisiyle tanınan Hayal Kahraman Özalp, 2010 yılında hayatını Murat Kahraman Gökalp ile birleştirmiş ve televizyon dünyasından uzaklaşmıştı. İki çocuk annesi olan oyuncu, evliliğini bitirme kararı aldı. Eşiyle yaşadıkları anlaşmazlık nedeniyle evliliklerini bitirmek isteyen oyuncu, İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Çift, dün görülen duruşmada anlaşmalı olarak tek celsede boşandı.

KIZLARIN VELAYETİ ANNEYE VERİLDİ

Hayal Kahraman Özalp, Murat Kahraman ile evliliğinden iki kız çocuğu dünyaya getirdi. Görülen mahkemede kızların velayeti anne Özalp'e verilmesi kararı alındı. Mahkeme tarafından çocuklar için 10 bin TL nafaka ödenmesi belirlendi.