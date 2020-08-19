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  3. Çocuklarda boy uzatan yiyecekler nelerdir?

Çocuklarda boy uzatan yiyecekler nelerdir?

Boy uzaması, çocuk gelişiminde önemli bir yer tutar. Genetik yatkınlığın yanı sıra Büyüme çağında edinilen beslenme alışkanlıkları da boy uzamasında büyük etkisi vardır. Peki çocuklarda boy uzatan yiyecekler nelerdir? İşte çocuklarınızın boyunun uzamasında etki eden yiyecekler...

Çocuklarda boy uzatan yiyecekler nelerdir?

Çocukların fiziksel gelişimlerini bir çok faktör etki etmektedir. Fiziksel olarak ailelerin çocuklarında en önem verdiği şeylerden biri de boy uzunluğudur. Çocukların boylarının boylarının kısa kalmasında bir çok faktör yer alır bunlar; Genetik yatkınlık, hormonal sebepler, kronik rahatsızlıklar ve beslenmedir. Peki Çocuklarda boy uzatan yiyecekler nelerdir? İşte çocuklarınızın boyunun uzamasında etki eden yiyecekler...

Çocuklarda boy uzatan yiyecekler nelerdir?

1.SÜT, PEYNİR VE YOĞURT

Kalsiyum bakımından en zengin gıdalar süt ve süt ürünleridir. Bu ürünlerin protein bakımından zengin oluşları, özellikle yoğurdun probiyotik etkisi çocuğun sindirim sisteminin çalışmasına yardımcı olacaktır.

Çocuklarda boy uzatan yiyecekler nelerdir?

2. LAHANA

Lahana bol miktarda potasyum, lif ve protein içeriyor. Bu besin maddeleri de kemik gelişimi üzerinde etkili. Ayrıca yoğun bir C vitamini deposu ve bu sayede bağışıklık sistemi ile bağırsaklar üzerinde de olumlu etkileri var. Lahana bu yönleriyle çocuklarda boy uzatan yiyecekler içinde yer alıyor.

Çocuklarda boy uzatan yiyecekler nelerdir?

3. MUZ 

Muz potasyum açısından çok zengin bir meyve. Bu sayede kemik hücresi yoğunluğunu arttırıyor ve genel vücut sağlığı üzerinde oldukça etkili. Bunun için çocuğuna günde 1 muz yedirebilirsin. 

Çocuklarda boy uzatan yiyecekler nelerdir?

 

4.ET,BALIK VE TAVUK

Et, tavuk ve balık gibi hayvansal gıdalardaki aminoasitler kemik hücrelerini birbirine bağlıyor. Bu da doğrudan, kemik uzamasına yardımcı oluyor.

Çocuklarda boy uzatan yiyecekler nelerdir?

5. KURU YEMİŞ

Badem, ceviz ve fındık gibi kuruyemişler büyük oranda magnezyum, çinko ve değerli yağ asitleri içeriyor. Özellikle badem, büyüme hormonu somatotropinin salgılanmasını arttırıyor ve bu sayede boy uzaması üzerinde olumlu bir etkisi var.

 

Çocuklarda boy uzatan yiyecekler nelerdir?

6. YUMURTA

 

Yumurtanın özellikle beyaz kısmı yüzde 100 oranında protein ve riboflavin olarak da bilinen B2 vitamini içerir. Riboflavin hücre çoğalmasında görevli vitaminlerden biridir. Boyun uzamasını sağlamak için bu vitamine ihtiyacımız var.

Çocuklarda boy uzatan yiyecekler nelerdir?

7. YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER

Yeşil yapraklı bitkilerin hemen hepsinde D vitamini bulunur ve bu vitamin, insan sağlığı üzerinde çok etkili. Boy uzamasına etkisi dışında, sağlıklı bir vücut için çocuğuna bu vitamini içeren sebzeleri bol bol vermen lazım.

Çocuklarda boy uzatan yiyecekler nelerdir?

 8. KEÇİBOYNUZU

Keçiboynuzu, bol bol B, B3, D vitaminleri, kalsiyum, potasyum ve fosfor içeriyor. Bu sayede de çocuklarda zeka ve beden gelişimini destekliyor. Yani çocuğuna keçiboynuzu yedirerek hem boyunun uzamasını hem de mental gelişimini destekleyebilirsin.

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9.İNCİR 

Lif bakımından zengin olan incir, bu özelliği ile tam bir bağırsak dostudur. İçerdiği yüksek orandaki protein ile hücre yenilenmesini destekler.

Çocuklarda boy uzatan yiyecekler nelerdir?

10. NİŞASTA

Nişasta bilinmese de vücudun temel enerji kaynağından birisidir. Bunun yanında B vitamini, lif, demir, magnezyum ve selenyum da sağlar. Ayrıca çok önemli kalori kaynakları oldukları için özellikle çocukların hızlı gelişim sürecine girdikleri ergenlik çağında tüketimleri artırılmalıdır.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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