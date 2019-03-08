Oyuncu Hazım Körmükçü'nün eski eşi Hilal Özdemir konuk olduğu 2. Sayfa propgramında olay yaratacak açıklamalarda bulundu.

İşte Özdemir'in açıklamalarından satırbaşları:

Her şey geçti, geçiyor ama delip geçiyor. O dönem mide kanaması geçirdim üzüntüden bunu kimse bilmez. Ayrılık nedeni 'şundan bundan' diye bir şey söylemek istemiyorum. Her ne olursa olsun 14 sene var ve iki çocuğum var.

Ben bunu kullanmak isteseydim kanal kanal gezerdim. Yapısal olarak öyle bir insan değilim. Daima güçlü oldum, güçlü durdum. Evlatlarıma ve Allah'a sığındım. Sadece 'Allah ıslah etsin' diyorum. Çok üzüldüm, evlatlarım çok üzüldü. Onların gözü önünde de cereyan eden olaylar oldu. Biriken olaylar sonucunda aşkımız, sevgimiz bitti ve ayrıldık.

İKİ YILDIR HİÇ ARAMIYOR

Çocuklarım 2 yıldır babalarının ne yüzünü gördü ne de sesini duydu. Çocuklarımın yanında da Hazım'ın şiddetine uğradım. Hazım, iki yıldır hiçbir şekilde aramıyor. Çocuklarıyla irtibatını kesti. Onlardan da boşandı. Böyle insanları çok duyuyorum. Bunlara 'insansı mahlukat' deniyor. Nice babalar var, çocuklarını annelerinden daha iyi bakıyorlar. 'Çocukları göstermiyor' diye bir duyum aldım. Çocuklarımdan biri 16 yaşında, kızım 13 yaşına giriyor. Babalarıyla çok güzel bir ilişkileri vardı. Artık hayatımıza 3 silahşörler olarak devam ediyoruz. Oğlum geçen sene bu olayları gördü. 'Ben kendimi ergen sanıyordum, babam benden daha ergen çıktı baksana şu fotoğraflara' dedi. Tabii ki bir ilişkin olabilir. Biz ayrılmışız zaten, ama iki çocuğun var biraz dikkatli davran.

Denenmişi denemek vakit kaybıdır. Çocuklarım çok küçüktü, birkaç kez şiddet görmeme rağmen boşanamadım. Zeynep Tandoğan'ın fotoğraflarını görünce 'bana yapan herkese yapar' dedim. Bir kez vuran, bir daha vurur. O yol açılmıştır bir kez, devamı gelir.

Onlar mutludur, mutsuzdur hiç umrumda değil. Ben kendimin derdindeyim. iki yıl içinde 'bir şeye ihtiyacınız var mı?' diye bir telefon gelmedi. Her daim ailem benim arkamda çok şükür. Allah kimseye muhtaç etmesin. Her zaman 'önce evlatlarım' diyorum. Onlara yetmeye çalışıyorum.

Evliliğim boyunca kendimi evime ve evlatlarıma verdim. Hilal yoktu. Biraz fazla aileciyim. Evli değilken de yeğenlerimi sahiplenirdim. Öyle olunca da piyasadan uzak kaldım, unutuldum.

Doğum günü, karne günü, hastalık... Bir sürü şey oldu. Babaları ortada yok. Zamanında çocuklarını seven bir insandı, emek de vermişti. Sanırım bir takım nedenlerden dolayı olay bu hale geldi. Benim annem 'susayan, suyu bulur' derdi. Çok doğru. Sebep ne olursa olsun, çocuklarını özlese gelirdi.

Zeynep Tandoğan'ı hiç görmedim. Tanımam da. Basından gördüm. 'Uyarmak' demeyelim de uzaklaştırma alınmıştı o dönemde. O hanımefendi de vakıftı o olaya. 14 yıl içinde iki çocuğumun hatrına birçok şeyi içime attım, demlendirdim. Bir şey olmuyorsa, olmuyordur.

Pelin Körmükçü'nün bana desteği olmadı hatta köstek oldu. Karşı tarafın ailesi torunlarını 8 yıldır bir kez aramadılar.

Oğlum babannesine gitti 3 gün kaldı. Bir daha ne arama, ne sorma. Kızım 'ben de gelebilir miyim babanne?' dedi. 'Biz tatile gidiyoruz' dediler, istemediler.

HİLAL ÖZDEMİR KİMDİR?

Hilal Özdemir, 20 Nisan 1971 tarihinde İstanbul'da doğdu. Türk halk müziği şarkıları söylemektedir. Harika Avcı, Hüner Coşkuner, Sedat Sayan, Nur Ertürk, Ayşe Tunalı gibi çok sayıda sanatçının da prodüktörlüğünü yapan ve Neşe Karaböcek ile Gülden Karaböcek ile bir dönem evli olan prodüktör Atilla Alpsakarya sayesinde tanınır oldu. Hilal Özdemir, 1995 yılında oyuncu Salih Güney ile nişanlandı ayrıldı. 2007 yılında yayınlanan ilk sezon "Şarkı Söylemek Lazım" yarışmasına o zamanki eşi Hazım Körmükçü ile katıldı.

Yarışmanın sunuculuğunu Behzat Uygur ve Zeynep Tokuş birlikte yaparken, jüride Olcayto Ahmet Tuğsuz, Erol Büyükburç, Fuat Güner, İnci Çayırlı, Oray Eğin, Eyşan Özhim vardı. İlhan Şeşen Zuhal Topal çiftinin birinci olduğu yarışmada? İlhan Şeşen – Zuhal Topal, Hilal Özdemir – Hazım Körmükçü, Hakan Aysev – Serap Ezgü, Ferda Anıl Yarkın – Helin Avşar, Suat Suna – Irmak Ünal, Metin Arolat – Hande Subaşı, Işın Karaca – Vatan Şaşmaz, Burcu Güneş – Berke Hürcan, Yeliz Eker – Semih Saygıner, Linet – Erhan Yazıcıoğlu, Zeynep Dizdar – Yağmur Atacan, Mirkelam – Didem Uzel yarışmacı olarak katıldılar. Hilal Özdemir, 20 Nisan 2003 tarihinde oyuncu Hazım Körmükçü ile evlendi. 2014 yılında boşandı. Ada adında oğlu ve Aykaadında kızı vardır.

HAZIM KÖRMÜKÇÜ KİMDİR? ASLEN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Hazım Körmükçü, 30 Ocak 1965 tarihinde dünyaya geldi. Tiyatrocu bir aileden gelen sanatçı, Darülbedayi'nin önemli oyuncularından Hazım Körmükçü'nün torunudur. Ayrıca kız kardeşi Pelin Körmükçü ve kuzeni Hikmet Körmükçü de oyuncudur. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı mezunudur. Eğitimini bitirdikten sonra İstanbul Şehir Tiyatrosu'da oyuncu olarak görev almaya başladı. Çeşitli sinema ve televizyon yapımlarında da görev almıştır. Ayrıca müzik çalışmaları da olan oyuncu bazı vurmalı çalgılara hakimliği ile de bilinir.

ROL ALDIĞI DİZİLER

Yeter

Filinta

Kara Kutu

Osmanlı'da Derin Devlet

Ölümsüz Karanfiller

Dur Yolcu

Gizli Patron

Canım Anne

Kayıt Dışı

Vakayı Zaptiye

Alacakaranlık

Dedem Gofret Ve Ben

Deli Divane

Kalbimi Kıra Kıra

İntizar

Mesela Dedik

Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam

Tutku

Mesela Dedik

Ölümüne Sevda

Ali

Adada Bir Sonbahar