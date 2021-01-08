Çocukların beğenerek takip ettiği Caillou, ekranlara veda etti!

Yazar Christine L’Heureux ve çizer Hélène Desputaux’nun kitaplarından televizyona uyarlanan Kanada yapımı çizgi dizi, Caillou 20 yıllık macerasının sonuna geldi.

İlk olarak 15 Eylül 1997’de Kanada’daki Télétoon adlı kanalda, 4 Eylül 2000’de de Amerika’daki PBD’de izleyicisiyle buluşmuştu. Kanaldan yapılan açıklamada “Bir televizyon dizisinin sona ermesi için ağlamak çok aptalca görünüyor olsa da böyle bir şey gerçekten var ve bilimsel çalışmalarla da destekleniyor” denildi.

"ÇOCUKLARDA TRAVMALARA NEDE OLABİLİR"

Yayıncı kuruluşun yaptığı açıklamalara göre dizi karakterleriyle duygusal bağ kurulmasına, parasosyal ilişkiler deniyor. İnsanlar, gerçek hayattaki ilişkilerinin aynısını, bir dizi karakteriyle de yaşayabiliyorlar. İşte bu yüzden "Caillou"nun emekliye ayrılışı, özellikle de küçük çocuklar için travmalara yol açabilir. Bu konuda yapılması gerekenlerden bahseden şirket, ailelerin çocuklarıyla iletişim halinde olmaları, empati kurmaları, dizinin bitişinin iyi yanlarına odaklanılması gerektiğini söyledi