Erdal Beşikçioğlu, Beren Gökyıldız ve Burcu Özberk'in baş rollerini paylaştığı FOX TV'de Cuma akşamları yayınlanan Çocukluk dizisinin yeni bölümü yerine bir önceki bölümü olan 9. bölümü ekranlara geldi. Bu gelişme üzerine dizinin erken final yapacağı, bittiği gibi birtakım söylenti konuşulmaya başlandı. Diziseverler de internet arama motorlarında Çocukluk dizisi bitiyor mu, final mi yapıyor? Ne zaman, kaçıncı bölümde bitecek? sorularına yanıt arıyorlar. İşte detaylar...

ÇOCUKLUK DİZİSİ BİTİYOR MU, FİNAL Mİ YAPIYOR?

Çocukluk dizisi beklentilerine aksine 8 bölüm geride kalırken erken bir biçimde bitecek. Dizinin erken final yapacağı ifade edildi. Dizi, gazeteci Birsen Altuntaş'ın verdiği bilgilere göre 11.bölümde final yapacak.

NE ZAMAN, KAÇINCI BÖLÜMDE BİTECEK?

Çocukluk dizisi, 25 Aralık Cuma günü yayınlanacak olan 11.bölümüyle final yapacak. Bu tarihin değişebileceği de unutulmamalıdır.

ÇOCUK BÖLÜMÜ 9.BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Mahir’in kızı olamayacağına inanan Mavi’nin herkesten habersiz öğretmenine gitmesi yuvadaki herkesi endişelendirir. Yuvada Ayşegül’ün Mahir’in yardımına ihtiyacı olsa da evde de Gülay’ın Mahir’e ihtiyacı vardır. Mahir, Mavi için gitmek ve Ali Kaan için kalmak arasında bir seçim yapmak zorunda kalır. Mavi’nin derdini tek başına çözmek zorunda kalan Ayşegül’ün alacağı bir karar herkesin hayatını etkileyecektir. Demet’in geri gelip Ali Kaan’ı bulması ise an meselesidir.

ÇOCUKLUK DİZİSİ SON BÖLÜM İZLE

Çocukluk dizisinin 9.bölümünü linke tıklayarak izleyebilirsiniz.

ÇOCUKLUK DİZİSİNİN KONUSU

Dizinin başrollerini Erdal Beşikçioğlu, başarılı çocuk oyuncu Beren Gökyıldız ve Burcu Özberk üstlenirken, Gökyıldız’a Kübra Süzgün, Nilay Yeral ve Derinsu Akkuş eşlik ediyor.

Dizide; tüm hayatını geride bırakıp Ali Kaan Umut Evi’ni açan Mahir Boztepe (Erdal Beşikçioğlu), ilk günden beri evine gelen her kimsesiz çocuğun doğru aileyi bulmasını sağlamıştır. Bu yuvada aynı odayı paylaşan Mavi (Beren Gökyıldız), Mozi (Kübra Süzgün), Bambi (Nilay Yeral) ve Zeynep’in (Derinsu Akkuş) ailelerini bulma yolunda yaşadıkları acılar, öz ailelerine duydukları özlem ve hayal kırıklıkları onları birbirlerinden ayrılmaz kız kardeşler haline getirir ve bu kardeşlik, hayata el ele ve umutla sarılmalarını sağlayacaktır. Kızların çaresiz kaldıklarında ise imdatlarına yetişmeye hazır olan memurları Ayşegül (Burcu Özberk) vardır…

ÇOCUKLUK DİZİSİ OYUNCULARI

-Erdal Beşikçioğlu

-Beren Gökyıldız

-Burcu Özberk

-Selen Öztürk

-Kübra Süzgün