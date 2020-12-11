Çocukluk dizisi bugün yeni bölüm var mı? Neden yok? Yeni bölüm ne zaman? Baş rollerinde Erdal Beşikçioğlu, çocuk oyuncu Beren Gökyıldız ve Burcu Özberk'in yer aldığı yeni dizi 'Çocukluk' her hafta Cuma günü FOX ekranlarında izleyici ile buluşurken 11 Aralık Cuma günü yayın akışında yer almadı. Peki Çocukluk dizisi bugün yeni bölüm var mı? Neden yok? Yeni bölüm ne zaman?

ÇOCUKLUK DİZİSİ BUGÜN YENİ BÖLÜM VAR MI?

'Çocukluk' dizisi 11 Aralık Cuma FOX yayın akışında yer almadı. Dizinin yeni bölümü bu akşam ekranlarda olmayacak.

ÇOCUKLUK DİZİSİ NEDEN YOK?

'Çocukluk' dizisinin yeni bölümünün bu hafta neden yayınlanmadığına dair herhangi bir açıklama yapılmasa da dizini takipçileri reytinglerden dolayı final kararı alınacağını iddia etti.

'ÇOCUKLUK' YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

'Çocukluk' dizisinin yeni bölümünün önümüzdeki hafta yayınlanacağı ifade edildi. Dizinin yapım şirketi sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Bu hafta ekranlarda olmayacağız, haftaya sürprizlerle dolu yeni bölümümüzde görüşmek üzere!"