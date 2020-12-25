İlk olarak minik oyuncuları ve konusuyla ilgi çeken çocukluk dizisi 9 Ekim tarihinde yayınlanmaya başlamıştı. Sevilen dizinin bir hafta ara vermesi ile dizinin biteceği hakkında söylentiler çıkmıştı. Dizinin yayınlanan son tanıtımında final ibaresinin yer almasıyla takipçileri tarafından bitiyor mu, neden? soruları araştırma konusu oldu. Peki Çocukluk dizisi neden final yapıyor? Çocukluk dizisi son bölüm mü? İşte merak edilen tüm detaylar haberimizde...

ÇOCUKLUK NEDEN FİNAL YAPIYOR?

FOX TV’de yayın hayatına başlayan Çocukluk dizisinin başrolünde Erdal Beşikçioğlu, Burcu Özberk ve Beren Gökyıldız yer alıyor. Başarılı oyuncuların yer aldığı dizi çocuk esirgeme kurumunda kalan kimsesiz çocukların hayatını konu ediyor. Sevilen dizi yayınlanmaya başladığı günden bu yana beklenen reytinglere ulaşamadı. Cuma günü yer alan başarılı yapımlar ile pek iyi yarışamayan dizinin geçen haftaki bölümü yayınlanmadı. Süreç adına yapımcı ve kanalın karar vermesi bekleniyordu. Bu kapsamda son karar olarak dizi 11. bölümü ile final yapacak.

İşte dizinin yayınlanacak son bölümünün fragmanı...