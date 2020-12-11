Çocukluk adlı dizi her hafta cuma akşamları FOX TV ekranlarında izleyici karşısına çıkıyordu. Dizinin yeni bölümü heyecanla beklenirken, bu hafta yayınlanmayışı takipçileri tarafından dizinin final mi yaptığı merak edilmeye edilmeye başlandı. Yetimhanede yaşayan küçük kızların zorlu hayatını konu edinen sevilen dizinin yeni bölümü olmayacak mı, final mi yaptı? Soruları aratılmaya başlanmışken bizlerde merak edilen detayları sizler için haberimizde derledik. Peki Çocukluk dizisi yeni bölüm bu hafta neden yok? Final mi yaptı? İşte detaylar...

ÇOÇUKLUK DİZİSİ YENİ BÖLÜM BU HAFTA NEDEN YOK?

FOX TV de cuma akşamları sevilerek ve büyük bir heyecanla izlenen "Çocukluk" adlı dizinin yeni bölümü bu hafta izleyici karşısında olamayacak. Bu konu hakkında bir kanal tarafından henüz açıklama yayınlamasa da Covid-19 salgını ile sete ara verilmiş olacağı düşünülmektedir. Öte yandan ise reyting kaygısı olabileceği ifade ediliyor. Cuma akşamı her kanalda bir birinden güzel ve fenomen hale gelmiş diziler yayınlanmakta. İddialara göre ise; rakipleri karşısında tutunamayarak yarı yarıya bir izlenme oranına kadar dizinin gerilediği söyleniyor. Çocukluk dizisinin yapımcıları da bu duruma müdahale etmek için senaryoda değişikliğe gitme kararı aldı. Daha önceden çekilmiş yeni bölümler bulunmadığından dolayı da bu hafta izleyici karşısına çıkamadı.

ÇOCUKLUK DİZİSİ FİNAL Mİ YAPTI?

11 Aralık Cuma akşamı yeni bölümü beklenen dizinin yayınlanmayacak olması dikkatlerden kaçmadı. Sevilen dizinin final yapacağı düşünülmeye başlandı. Fakat bu sevilen dizi henüz final yapmıyor. Dizinin kanalı ve yapımcısından bu konuda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Yaşanan aksiliklerinde halledilmesi durumunda, 18 Aralık 2020 cuma akşamı yeni bölümü ile tekrar FOX TV ekranlarında seyirci ile olması planlanıyor.