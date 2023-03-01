Cody Cooke kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cody Cooke Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cody Cooke adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cody Cooke Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cody Cooke 2 Mart 1993 tarihinde Truro şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cody Cooke Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ELITE SPORTS KSE LTD yapmaktadır. Cody Cooke, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bath City futbol takımında oynamaktadır. Bath City takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Cody Cooke'nin Bath City ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Cody Cooke Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cody Cooke isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cody Cooke Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cody Cooke futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında St. Mirren

28 Ağustos 2020 yılında Weymouth FC

1 Temmuz 2021 yılında Bath City

Cody Cooke Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cody Cooke şuan Bath City takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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