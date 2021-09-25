Çok Güzel Hareketler 2 oyuncuları Ozan Yiğit ve Ecem Sena Bayır aşklarını ilan ettiler! Çok Güzel Hareketler 2'nin geçtiğimiz sezon oyuncularından olan Ozan Yiğit ile Ecem Sena Bayır, aşklarını resmen ilan etti.

Oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan‘ın hazırlayıp sunduğu komedi programı Çok Güzel Hareketler 2‘de aşk rüzgarı esiyor. Geçtiğimiz sezon oyunculuklarıyla izleyenlerin sevgisini kazanan Ozan Yiğit ve Ecem Sena Bayır, sosyal medya hesaplarında paylaştıkları fotoğrafla aşklarını resmen ilan ettiler. TEBRİK MESAJLARI YAĞDI! Çok Güzel Hareketler 2 oyuncuları Ozan Yiğit ile Ecem Sena Bayır, paylaştıkları karelerle aşklarını herkese ilan ettiler. Yiğit ve Bayır’ın paylaşımıyla birlikte, sevenleri mutluluklarını yorumlarıyla belirttiler. Meslektaş aşıklara yüzlerce tebrik mesajı yağdı.