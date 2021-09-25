Ankara'da sosyal medya dolandırıcılığı! 1 yılda 165 milyonluk vurgun!Motosiklet Sürücüsü Maaşı Ne Kadar? 2021 Motosiklet Sürücüsü Maaşları, ve İş İlanlarıSon dakika| Bakan Koca, 11-17 Eylül haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı! 10 ilde vakalar patladıArka Sokaklar dizisi aşı karşıtlarını çılgına çevirdi: Kanal boykot ediliyor!Hande Yener yine çok cesur! Jartiyerli kostümüyle sahne aldıBedbin ne demek, TDK'ya göre Bedbin kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?25 Eylül 2021 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programıSON DAKİKA! Yeniköy önlerinde 2 kuru yük gemisi çarpıştıÇok Güzel Hareketler 2 oyuncuları Ozan Yiğit ve Ecem Sena Bayır aşklarını ilan ettiler!Meral Akşener'den merak edilen Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin açıklama!
İstanbul15 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Çok Güzel Hareketler 2 oyuncuları Ozan Yiğit ve Ecem Sena Bayır aşklarını ilan ettiler!

Çok Güzel Hareketler 2 oyuncuları Ozan Yiğit ve Ecem Sena Bayır aşklarını ilan ettiler!

Çok Güzel Hareketler 2'nin geçtiğimiz sezon oyuncularından olan Ozan Yiğit ile Ecem Sena Bayır, aşklarını resmen ilan etti.

Çok Güzel Hareketler 2 oyuncuları Ozan Yiğit ve Ecem Sena Bayır aşklarını ilan ettiler!

Oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan‘ın hazırlayıp sunduğu komedi programı Çok Güzel Hareketler 2‘de aşk rüzgarı esiyor. Geçtiğimiz sezon oyunculuklarıyla izleyenlerin sevgisini kazanan Ozan Yiğit ve Ecem Sena Bayır, sosyal medya hesaplarında paylaştıkları fotoğrafla aşklarını resmen ilan ettiler.

Çok Güzel Hareketler 2 oyuncuları Ozan Yiğit ve Ecem Sena Bayır aşklarını ilan ettiler'

TEBRİK MESAJLARI YAĞDI!

Çok Güzel Hareketler 2 oyuncuları Ozan Yiğit ile Ecem Sena Bayır, paylaştıkları karelerle aşklarını herkese ilan ettiler. Yiğit ve Bayır’ın paylaşımıyla birlikte, sevenleri mutluluklarını yorumlarıyla belirttiler. Meslektaş aşıklara yüzlerce tebrik mesajı yağdı.

Çok Güzel Hareketler 2 oyuncuları Ozan Yiğit ve Ecem Sena Bayır aşklarını ilan ettiler'

Çok Güzel Hareketler 2 oyuncuları Ozan Yiğit ve Ecem Sena Bayır aşklarını ilan ettiler'

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT