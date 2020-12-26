Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölüm ne zaman? Yılmaz Erdoğan'ın yönetimi ile Kanal D ekranlarında her hafta Pazar günü seyirci karşısına çıkan Çok Güzel Hareketler 2'nin yeni bölümü bu hafta yayın akışında yer almadı. Bunun üzerine programın takipçileri Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölüm ne zaman? sorusunu araştırmaya başladı.

ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Çok Güzel Hareketler 2 bu hafta tekrar bölümü ile Kanal D ekranlarında olacak. Yeni bölüm ise 'Yılbaşı Özel' olarak Perşembe akşamı birbirinden eğlenceli skeçler ve konuklarla ekranlarda olacak.

ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 YILBAŞI ÖZEL PROGRAMI KONUKLARI

Yılbaşı gecesi Çok Güzel Hareketler 2' de Cengiz Kurtoğlu, Kibariye, Hülya Avşar, Koray Avcı, Emir Can iğrek gibi sevilen isimler bulunacak.

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yılbaşı özel bölümü Perşembe akşamı saat 20:00’de Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkacak.

ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2'DE BÜYÜK SÜRPRİZ! YILBAŞI ÖZELDE ESKİ KADRO GELİYOR!

Çok Güzel Hareketler 2'de Yılbaşı özel programına eski Çok Güzel Hareketler Bunlar kadrosundan Esrin Korkut, Şahin Irmak, Esen Yenenler, Bülent Emrah Parlak gibi isimlerde katılacak.