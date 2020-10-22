“Çok Güzel Hareketler 2” Yıldız Tilbe'yi konuk etti!

Çok Güzel Hareketler 2 ekibi bu hafta Yıldız Tilbe'yi konuk edecek. Genel sanat yönetmenliğini ve yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın, üstlendiği Çok Güzel Hareketler 2”, yeni bölümü ile 25 Ekim Pazar akşamı ekrana geliyor.

Sevilen sanatçı Yıldız Tilbe programda yer alan skeçlerden birinde Melania Trump olarak sahnede yer alacak.

Tilbe programda seslendirdiği parçalarla da dinleyenlerin kulaklarının pasını silecek.

ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR 2 OYUNCULARI

GÜRHAN ALTUNDAŞAR

1984 Ankara doğumluyum. İlk ve orta okulu nerde okuduğumu merak etmiyorsunuzdur diye yazmıyorum. Üniversiteyi Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Ana Sanat Dalı'nda okudum. Bu dala tutunmam uzun bir süreç oldu. 5 yıl sınavlara girdim. Genelde aileler çocuklarının oyuncu olma isteğini desteklemezken benimkiler aksine hep desteklediler. Ben sınava girmeyeceğim dedikçe adıma başvuru yaptılar, sanki yarışma programına katılıyorum. Ama zafer inananlarındır, anneme babama teşekkürler2013 yılında kendimi oyunculuk şehri İstanbul'a tayin ettim. Burada çeşitli tiyatrolarda yer aldım. 2016 yılında BKM Mutfak ile tanıştım. O zamandan beri mutfakta pişiyorum.

HAMZA YAZICI

Hamza Yazıcı, 1992 yılında Antakya’da doğdu. Çocukluğundan itibaren oyuncu olmanın hayalini kuran Yazıcı, çeşitli kurumlardan temel oyunculuk dersleri aldı. 2008 yılında oyunculuk hayatına başlayan Hamza Yazıcı, başrollerinde Saba Tümer, Mehmet Ali Erbil, Sümel Tilmaç’ın yer aldığı 2015 yapımı komedi filmi Polis Akademisi Alaturka’da ‘Yüce Osman’ karakterini canlandırdı. Genellikle komedi filmlerinde yer alan Hamza Yazıcı ayrıca, Çılgın Kamp, Piyasadan Büyük Alacağımız Var ve Kolonya Cumhuriyeti filminde yer aldı.

CİHAN TALAY

Cihan Talay, 24 Aralık 1984 tarihinde İstanbul Eminönü'de dünyaya geldi. Anne tarafının Çankırı, baba tarafının ise Kırklarelili olduğunu söyleyen Cihan Talay, kendisini şöyle anlatıyor;

"Anne tarafı Çankırı, baba tarafı Kırklareli, soran olursa baba tarafını söylüyorum. Alışveriş yaptığım kişi anne taraflıysa orayı söylediğim de oluyor. Zeytinburnu'nda oturuyorum. Son 3 senedir Yılmaz Erdoğan’la çalışıyorum.

Babam işportacı, annem emekli ev hanımı (artık evi temizlemiyor kız kardeşim de kalıyor, ben ve kız kardeşim evlendikten sonra yemek de yapmamaya yemin etti.) BKM ekolünü bana öğretildiği gibi gelecek nesillere aktarmak gibi bir niyetim var.. Hayal kurmama izin verdikleri bir yerde çalışmaktan mutluyum."

CEMİLE CANYURT

15 Mart 1992 Kırıkkale Doğumluyum. Ankara'da büyüdüm. Tiyatro ile 13 yaşımda tanıştım. Sahne tozunu yutanlar arasına katılmamla birlikte hayallerimi, hedeflerimi başarılı bir oyuncu olmak üzerine oluşturdum.. Ankara'da Özel bir Tiyatro'da eğitim aldım. Babamın ‘elle tutulur bir meslek seçeceksin' demesiyle bir dönem gizli saklı Tiyatro çalışmalarına devam ettim.. Bu durum öğrenilince oyunculuk hayallerimi kısa bir süre ertelemek zorunda kaldım ve Aibü Gıda Mühendisliği bölümünü kazandım.

Üniversite Toplulukları ve Özel tiyatrolarda bir çok oyun ve organizasyonlarda yer aldım. Okul devam ederken sürekli İstanbul'a gelmenin bir yolunu aradım, bir kaç Tv programına (yarışma) katıldım ve kısa filmlerde oynadım. Okul biter bitmez soluğu İstanbul'da aldım.. Sürekli BKM'ye gidiyordum, gösterileri izliyordum.. BKM'nin kapısından oyuncu olarak girmenin yolunu arıyordum.. 2016'da BKM Mutfak'ta Doğaçlama Tiyatro Ligine katıldım. 3 Arkadaşımla birlikte Geçiçi Tiyatro olarak sezonu birincilikle bitirdik. Ardından BKM Mutfak Altyapı ekibine dahil oldum ve skeçler yazıp oynamaya başladık. Şuan uzun zamandır hayalini kurduğum bir ekibin parçasıyım.. Mutlu ve Umutluyum.

ATAKAN ÇELİK

Atakan Çelik, 3 Şubat 1990 tarihinde İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde dünyaya gelmiştir. BKM Mutfak ekibinin Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 adlı komedi programının 2. kuşak oyuncuları arasında yer alan oyuncu şimdilerde Organize İşler 2: Sazan Sarmalı adlı sinema filminde Bahadır karakterine hayat vermektedir. Atakan Çelik, 1.77 metre boyunda 73 kilo ve Kova burcudur.

EVLİYA AYKAN

31 Ağustos 1992 Hakkari doğumluyum. Şimdiden söyleyim Yılmaz Hoca ile hiçbir akrabalık bağım yok. Hakkari küçük yer nasıl yok? diyebilirsiniz, ama valla yok. Çocukluğumun bir kısmı Hakkari'de bir kısmı Van'da geçti. 13 yaşında tanıştım tiyatroyla.. Devlet Tiyatrosu ve Özel Tiyatrolarda çeşitli oyunlarda rol aldım. Bu süreçte konservatuara hazırlandım. 2011 yılında Hacettepe Üniversitesi Tiyatro bölümüne girdim. Daha sonra İstanbul'a taşındım, çeşitli dizi ve filmlerde oynadım. 2017 yılında ise Bkm Mutfak ailesine katıldım.

EZGİ YÜREKOĞLU

12 Şubat 1990 tarihinde Tarsus'ta doğmuşum.Oyuncu olma hayaliyle yanıp tutuşan bir gençken, 2008 yılında kendimi, Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Fakültesi'nde (uzun yazınca havalı oluyor) buldum. Çünkü oyuncu olmak isteyen her genç gibi “önce bir mesleğim olmalıydı”. Genelde aileler böyle der. Benimkiler de dedi, çok da normal karşıladım ve durumu fırsata çevirdim. Zira üniversitede, tiyatro kulübüyle tanıştım ve bu andan itibaren; üniversiteye gitmek hobim, tiyatro ise İstanbul'a gelme sebebim oldu. Burada birçok tiyatro oyununda; oyuncu, yönetmen yardımcısı, kostümcü, aksesuarcı olarak görev aldım. 2013 yılında mezun olmamla, 1 sene çeşitli çocuk oyunlarında ve belediyelerde yetişkin oyununda oynadım. 2014 yılında ise Kadir Has Üniversitesi Film ve Drama Yüksek Lisansa başladım. 2 yıl daha zaman kazanmıştım. Beklediğimden çabuk geçen 2 sene sonunda ne yapacağımı bilemez haldeyken birkaç reklam görüşmesine gittim. Çok azı oldu. Başka bir amatör tiyatro oyunundan sonra, nihayet BKM Mutfak'la tanıştım. 2016 yılından beri hayallerimi gerçekleştirdiğim, iyi ki buradayım ve bu ekibin parçasıyım dediğim yerdeyim.

BEGÜM ÇAĞLA TAŞKIN

Begüm Çağla Taşkın, 15 Ağustos 1987 yılında Bursa’da dünyaya gelmiştir. Ortaokulunu Özel Namık Sözeri Koleji’nde bitirip liseyi de Bursa Cumhuriyet Lisesi’nde tamamlamıştır. Liseyi bitirmesinin ardından 2010 yılında İzmir Ekonomi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nü kazanan Taşkın 2010 yılında okuduğu bölümden mezun olmuştur. Begüm Çağla, 32 yaşında, 57 kilo ve 1.64 boyundadır. Kahverengi gözlü ve aslan burcundadır.

FATİH ÖZTÜRK

17 Haziran 1984 İstanbul Şişli doğumluyum. İlk orta ve lise eğitimimi İstanbulda çokta başarılı olmayan bir şekilde tamamladıktan sonra , 2003 yılında Kütahya İşletme bölümünü kazandım . (çokta başarılı olmayan bir şekilde olduğunu söylemiştim.) Bir gün işletme dersinde nedenini anlamadığım bir şekilde dersten atıldıktan sonra kantinde çay içerken tiyatro kulübünün afişini gördüm ve gruba katıldım. Daha sonra konservatuvar sınavlarına hazırlanarak 2008 yılında Eskişehir konservatuvar oyunculuk bölümünü kazandım. Birinci sınıfın ilk derslerinden birinde yine dersten atıldım ve kantine gittim yine çay içtim fakat herhangi bir afiş görmedim. 2012 yılında okuldan mezun olduktan sonra Bp reklam kampanyasında üç sene oynadım . Daha sonra 2018 senesi BKM Mutfak Ekibine katıldım .

FATMA TEZCAN

1998'de İstanbul doğumluyum. Az kalsın milenyum çocuğu oluyormuşum. İlkokul, ortaokul ve lisede derslerim hiçbir zaman çok kötü olmadı. Ama hiçbir zaman derslerle ilgili bir öğrenci de olamadım. İlk kez 8 yaşlarındayken tiyatroya gitmek istedim. Külkedisi'ne çalışılıyordu. Arkadaşlarım sen çok büyüksün (yaşıma göre iri bir çocuktum) ve çirkinsin, külkedi olmazsın dediler. Küçüktük, hevesim kırıldı. Spora yöneldim. Antremanlarla geçiyodu hayatım. Voleybol ve kürek sporlarıyla ilgilendim. Sonrasında İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne kayıt oldum ve okulla yine çok görüşemedim. Hep tiyatro, oyunculuk alanında kendimi geliştirmek istedim. Okula giriş sebebim de ailemin oyuncu olmak istiyorsan önce bir bölüm kazan kızım diye şart koşmalarıydı. BKM Mutfak'tan önce Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde 2 sene geçirdim. BKM Mutfak'ın açtığı seçmeye girerken mezuniyet oyunu dışında sahne tecrübem yoktu ama başka hiçbir mesleğe kendimi ait hissedebileceğimi de düşünmüyordum. BKM Mutfak bana kapısını açınca buna emin oldum. Oyunculuk diyorum çünkü kendimi ait hissettiğim yerin burası olduğuna inanıyorum. Kişisel bilgiler arasında verilmesi gereken sanırım bir de boy kilo var. Boyum 174, kilom hep değişiyor. Kendimi zayıf hissetmek için 59 demiyorum. 62 kiloyum. Belki de 63.

HİLMİ DELER

16 Nisan 1994’te Sakarya'da doğdum.Trakya Üniversitesi Ekonometri Mezunuyum.2010-2012 Yılları arasında Tiyatro Ti’den Temel Oyunculuk Eğitimi aldım.Seviyorum.. Bunun için hep mücadele etmek zorunda kaldım. İnsanların yapma başaramazsın dediği şeyler hep ilgimi çekti… Benim için en uygun mesleğin oyunculuk olduğunu düşünüyorum. İnşallah yanılmıyorumdur..İlkokul Yıllarımdan beri okul müsamerelerinde başlayan bu tutkum Lise ve Üniversitede de devam etti. Ekonometri okumama rağmen 4 sene Düşünce Edebiyat ve Tiyatro Klübünde (DÜŞET) Çeşitli oyunlar yazıp oynadım. Okulun bitmesi ile bir TV programına internet üzerinden başvurdum ve kısa filmlerde oynadım. Daha sonra çocuk oyunlarında çalıştım. 2016 yılının sonunda BKM Mutfak'ta doğaçlama ligine katıldım Geçici Tiyatro olarak sezonu birinci bitirdik. Daha sonra BKM Mutfak Altyapı ekibine girip skeç yazıp oynamaya başladık. Son olarak Ustamızla ÇGH 2. Kuşak ekibine girdim. Bu kadar.