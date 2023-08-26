Çok kısa bir yaşam öyküsü! ''Bir günlük'' olarak bilinen bu canlılar ölüm uçuşu ile hepsi ölüyor

Ardahan'da, "bir günlükler" ve "mayıs sinekleri" olarak adlandırılan canlıların, yaklaşık 10 gün boyunca devam eden ve "ölüm uçuşu" denilen son uçuşları tamamlandı.

Ardahan'da Kura Nehri kıyısında toplanan binlerce sinek, özellikle havanın kararmasıyla Ardahan Köprüsü ile Ardahan Kalesi'nin alt kısmındaki aydınlatma lambalarının etrafını sardı. Ardahan'da, "bir günlükler" ve "mayıs sinekleri" olarak adlandırılan canlıların, yaklaşık 10 gün boyunca devam eden ve "ölüm uçuşu" denilen son uçuşları tamamlandı.

BU CANLILARIN UÇUŞLARINI İLGİYLE İZLEDİK

Ardahan'da Kura Nehri kıyısında toplanan binlerce sinek, özellikle havanın kararmasıyla Ardahan Köprüsü ile Ardahan Kalesi'nin alt kısmındaki aydınlatma lambalarının etrafını sardı. Geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da günlerdir bölgede aydınlatma lambaları etrafında toplanan sineklerin sayısı gece saatlerine doğru artarken, vatandaşlar da bu canlıların uçuşlarını ilgiyle izledi.

Vatandaşlardan Aykut Namlıgezoğlu, Tarihi Kura köprüsünde her yıl tekrarlanan bir günlükler bu yıl da doğadaki ömürlerini tamamlamış durumda. Her yıl bu bölgede kelebek istilası olur ve kışı andıran görüntüler ortaya çıkar.'

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"KELEBEKLERİN ÖLÜM DANSINA ŞAHİTLİK ETTİK"

Deniz Dark ise, kelebeklerin ölüm dansına şahitlik ettiklerini söyleyerek, "Yılın bu aylarında Ardahan hem serin hem de sakin. Bu kelebeklerin ölüm dansının ortaya çıktığı günlerde insanlar buraya gelebilir. Ve bu doğa olayına şahitlik edebilirler" dedi.