Çok kötü oynadığımız maçta beraberliği 88 dakikada zor kurtardık, Stefan Kuntz, Topun ağzında

EFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu beşinci maçında A Milli Futbol Takımımız, Ermenistan'ı konuk etti. Yeni Eskişehir Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.
Ermenistan'ın golünü 49. dakikada Artak Dashyan kaydederken Milli Takımımızın golünü 88. dakikada Bertuğ Yıldırım attı.
Bu sonun ardından A Milli Takımımız grupta puanını 10'a Ermenistan 7'ye yükseltti. Alınan bu beraberlikle beraber Millilerimiz gruptaki liderdliğini sürdürdü.
A Milli Takım grubunda bir sonraki maçında Hırvatistan'a konuk olacak.
D Grubu'nda puan durumu
A Milli Takımımızın yer aldığı D Grubu'nda 10 puanla liderliği sürdürdük. 7 puanı bulunan Hırvatistan ikinci, Hırvatistan'la aynı puana sahip Ermenistan ise üçüncü sırada yer aldı. 4 puanla Galler dördüncü sırada bulunurken henüz puanla tanışamayan Letonya ise son sırada kaldı.
PUAN TAPLOSU
Türkiye: 1 - Ermenistan: 1
Stat: Eskişehir Yeni
Hakemler: Daniele Orsato, Ciro Carbone, Alessandro Giallatini (İtalya)
Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik (Dk. 61 Mert Müldür), Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Cenk Özkacar (Dk. 72 Onur Bulut), İsmail Yüksek (Dk. 61 İrfan Can Kahveci), Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 80 Bertuğ Yıldırım), Barış Alper Yılmaz (Dk. 61 Halil Dervişoğlu)
Ermenistan: Chancharevich, Haroyan, Mkrtchyan, Iwu, Spertsyan, Zelarayan (Dk. 82 Briasco), Ranos (Dk. 62 Adamyan), Arutiunian, Dashyan, Tiknizyan, Bichakhchyan (Dk. 62 Serobyan)
Goller: Dk. 49 Dashyan (Ermenistan), Dk. 88 Bertuğ Yıldırım (Türkiye)
Sarı kartlar: Dk. 27 Bichakhchyan, Dk. 74 Chancharevich, Dk. 82 Haroyan (Ermenistan), Dk. 79 Çağlar Söyüncü, Dk. 86 Bertuğ Yıldırım, Dk. 90+2 Merih Demiral (Türkiye)
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