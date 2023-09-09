Stefan Kuntz, istifa etti mi, görevden alınacak mı? TFF başkanı Mehmet Ekşi'den açıklama! ''Kaybettiysek beraber kaybettik''

A Milli futbol takımımız bu akşam Eskişehir'de Ermenistan ile 1-1 berabere kalmasının ardından teknikdirektör Stefan Kuntz'un görevden alınacağı yönünde söylentiler iyice artmış olup konu ile ilgili TFF başkanı Mehmet Ekşi'den çok çarpıcı açıklamalar geldi.

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Stefan Kuntz, istifa etti mi, görevden alınacak mı? TFF başkanı Mehmet Ekşi'den açıklama! ''Kaybettiysek beraber kaybettik''

A milli futbol takımızın başına teknikdirektör olarak geldiği günden buyana aldığı ve oynattığı futbol eleştirilen Stefan kuntz'un bu akşam Eskişehir'de oynanan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu 5'inci maçında 1-1 berabere kalarak önemli bir avantajı yitirmesi, tekrardan Kuntsz'un görevden alınacağı söylentilerini artırdı. Maç sonu gazetecilere açıklamada bulunan TFF başkanı Mehmete Ekşi, gazetecilerin Kuntz'un görevden alınacak mı? Sorusuna çok konuşulacak bir cevap vererek "Bugün için konu Stefan Kuntz değil. Kaybettiysek beraber kaybettik." dedi.

''KAYBETTİYSEK BERABER KAYBETTİK''

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Büyükekşi'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Stefan Kuntz, istifa etti mi, görevden alınacak mı? TFF başkanı Mehmet Ekşi'den açıklama! ''Kaybettiysek beraber kaybettik''

"HALKIMIZDAN ÖZÜR DİLİYORUZ"

"Çok daha sevinçli ve Avrupa Şampiyonası'nı garanti eder şekilde buradan ayrılmalıydık. Birçok pozisyondan yararlanamadık. En azından berabere bitti çok şükür. 10 puanla liderliğimiz devam ediyor ama buradan böyle bir sonuçla ayrılmamamız gerekiyordu. Halkımızdan özür diliyoruz."

"TAKIMIMIZA GÜVENİYORUZ"

"Forvette 3, sol bekte 2 sakatımız var. Cenk alışık olmadığı bir yerde oynadı ve yeterli randımanı alamadık maalesef. Takımımıza güveniyoruz. İyi bir takımımız var. Son dakikalarda galibiyeti kaçıran taraf biz olduk."

"BUGÜN İÇİN KONU STEFAN KUNTZ DEĞİL"

"Bugün için konu Stefan Kuntz değil. Kaybettiysek beraber kaybettik. Takımımızda çok güzel bir arkadaşlık var. İnşallah daha iyi ve güzel günler göreceğiz."

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Stefan Kuntz kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi takımları çalıştırdı? Milli takım teknik direktörü Stefan Kuntz mu oldu?Stefan Kuntz kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi takımları çalıştırdı? Milli takım teknik direktörü Stefan Kuntz mu oldu?

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