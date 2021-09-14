Milli takımda Şenol Güneş'ten boşalan teknik direktörlük görevi için Almanya U21 takımının teknik direktörlüğü görevinde bulunan Stefan Kuntz ile Hamit Altıntop ile 14 Eylül Salı günü görüşme gerçekleştirmiş ve prensipte anlaşmaya varmıştı. Daha sonra ise Stefan Kuntz ile 3 yıllık sözleşme imzalandıktan sonra sporseverlerin aklında çok sayıda soru oluştu. Peki Stefan Kuntz kimdir, nereli, kaç yaşında? | Hangi takımları çalıştırdı? | Milli takım teknik direktörü Stefan Kuntz mu oldu? İşte ayrıntılar.

STEFAN KUNTZ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

30 Ekim 1962 yılında Almanya Neunkirchen'de doğan Stefan Kuntz, kariyerine futbolcu olarak başladı. Bochum formasıyla profesyonel olan Kuntz, 1995 yılında 1.5 milyon Euro bonservis ücretiyle 1.FC K'lautern takımından Beşiktaş'a transfer olarak siyah beyazlı ekipte top koşturmuştu. 1996 yılında Beşiktaş'tan ayrılan Kuntz, 1999 yılında ise futbolculuk kariyerini noktaladı. Daha sonra ise 58 yaşındaki Stefan Kuntz, futbolculuğa başladığı Borussia Neunkirchen takımı çalıştırarak teknik direktörlük kariyerine geçti.

STEFAN KUNTZ HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

İlk olarak Borussia Neunkirchen takımını çalıştırmaya başlayan 58 yaşındaki Stefan Kuntz, sonrasında Karlsruhe, Waldh. Mannheim, LR Ahlen takımlarını çalıştırdı. Devamında TuS Koblenz ve Bochum takımlarında sportif yönetici pozisyonlarında görev alan Kuntz, 2008 yılından 2016'ya kadar 1.FC K'lautern takımında yönetim kurulu başkanı olarak görev aldı. 2016 yılında Almanya u21 Milli takımında teknik direktörlük yapmaya başlayan deneyimli teknik adam, o tarihten beri Alman u21 Milli takımındaki görevini yürütüyordu.

MİLLİ TAKIM TEKNİK DİREKTÖRÜ STEFAN KUNTZ MU OLDU?

Dün, İstanbul'da Hamit Altıntop ile görüşme gerçekleştiren ve prensip anlaşmasına varılan Stefan Kuntz bugün yönetim kuruluna sunuldu ve yönetim tarafından oy çokluğu ile kabul gördü.

Yönetimde yerli teknik adam isteyenler de olurken, daha fazla oy alan Kuntz yerli yardımcı antrenör formülü oldu. Stefan Kuntz, ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.