Çok merak ediliyordu! Bakan Özer'den okulların açık kalıp kalmamasına ilişkin net açıklama!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, koronavirüs kapsamında uzaktan eğitimle yaklaşık 1 buçuk sene eğitim gören öğrencilerin, yüz yüze eğitime geçmeleri ardından "okullar kapancak mı?" sorusuna her zaman olduğu gibi bu defa da net yanıt verdi. Okulların açık kalması sürecini oldukça iyi yönettiklerini belirten Bakan Özer, “Okullar kapanmayacak” dedi.

TEMEL ÖNCELİKLER TEKRAR GÜNDEME GELDİ

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, geçtiğimiz gün gazetelerin eğitim editörleriyle buluştu. Buluşmanın gündeminde, Kovid 19 salgını ve yüz yüze eğitim konuları vardı. Bakan Özer, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), olarak temel önceliklerini bir kez daha sıraladı. Bir gazetecinin, okullarda temizlik elemanlarının yeterli olmadığı yönünde çıkan iddialarla ilgili sorusu üzerine Bakan Özer, MEB’in 18 milyon öğrenci, 1.2 milyon öğretmen, 57 bin 108 okul ve 857 bin sınıfın olduğu devasa bir sistem olduğunu hatırlatarak, bir okulda yaşanan problemin genelleştirildiğini, okullarda salgınla ilgili önlemleri takip ettiklerini söyledi.

"SÜRECİ ÇOK İYİ YÖNETTİK"

Okullarda temizlik elemanı yetersizliği iddialarını kabul etmeyen Özer, “71 bin kadrolu temizlik elemanımız bulunuyor, 42 bin TYP’den, 3 bin de PICTES’ten olmak üzere 115 bin temizlik elamanımız var. 10 bin daha ilave olacak. İkinci döneme yetişecek” dedi.

Sağlık Bakanlığı’yla yürüttükleri, okullarda görülen vaka sayılarındaki takip sürecinin oldukça başarılı ilerlediğini belirten Özer, bu süreçteki en büyük avantajlarının öğretmenlerin aşılanması olduğunu vurgulayarak “İki doz aşı olanların oranı yüzde 87, yüzde 5 hastalığı geçirmiş, bağışıklık kazanmış öğretmen var. Toplam yüzde 92; müthiş bir oran” dedi.

Okulların kapanıp kapanmayacağı tartışmalarına son verecek açıklamalarda bulunan Özer, “Yine kapanacak deniyordu. Okullar ilk açılması son kapanması gereken yerlerdir dedik sonra okulların açık olması milli güvenlik meselesidir dedik. Süreci iyi şekilde yönettik. Dünyada çok farklı mutasyonlar çıkar, alarm düzeyi yükselir o zaman kapanır. Onun haricinde okullar açık kalacak.” ifadelerine yer verdi.

Uzaktan eğitimde derslerinde aksama yaşayan ve adapte sorunuyla karşılaşan öğrenciler için Özer, şikayetlerin giderilmesi için ücretsiz olarak dağıtılan yardımcı kaynaklar ile Destekleme ve Yetiştirme Kursları’nı (DYK) devreye soktuklarını açıkladı.

19 senedir eğitimde ciddi ilerleme kaydedildiğini de hatırlatan Özer, “Okul öncesi, ortaöğretim, yükseköğretim okullaşma oranı OECD ortalamalarından çok düşüktü. Ortaöğretim yüzde 44’ler seviyesindeydi. Şu an yüzde 88’i aştı. Yükseköğretimde yüzde 14’tü şu an yüzde 44. Son 20 yıl evrenselleşme döneminin yaşandığı dönem oldu” hatırlatmasında bulundu.

LGS İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİK OLACAK MI?

Gazetecilerin “LGS ile ilgili bir değişiklik olacak mı” yönündeki soruya “Olmayacak” şeklinde cevap veren Özer, “Bakanlık olarak derdimiz sürekli süreci iyileştirmek, kaliteyi artırmak. Mesleki eğitime çok önem ve değer veriyoruz, bu konuda kritik noktanın sektör temsilcilerini, iş gücü dünyasını eğitim sürecine dahil etmek olduğunu düşünüyorum. Türkiye’de mesleki eğitimin Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri (M.T.A.L) ve Mesleki Eğitim Merkezi (MEM) olmak üzere iki kanaldan yönetiliyor. MEM’lerde mezunların iş bulma oranının yüzde 88’lere ulaştığını söyleyebiliriz. Bunun sebebi öğrencilerin haftanın 4 gününü işyerinde geçirmeleri ve tecrübe kazanmaları olduğu çok açık ortada. " ifadelerini kullandı.