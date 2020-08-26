Çok net konuştu! Bilim Kurulu Üyesi ikinci dalga için tarih verdi!

Türkiye'de koronavirüs salgınında artan vaka sayıları vatandaşları korkuturken Hacettepe Üniversitesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Serhat Ünal, önemli açıklamalarda bulundu. Virüsün insanların ağzının açık olduğu anda bulaştığını belirterek vatandaşların ağzını kapatmasını ve sosyal mesafeye uymaları gerektiğini kaydetti. Aşının salgından korunmada tek çözüm olmadığını belirten Prof. Dr. Serhat Ünal," Bugün elinizde aşı olsa yeteri kadar aşı bulunabilecek mi? O yeteri kadar aşıyı sistematik içerisinde risk gruplarına aşılamaya yapabilecek miyiz? Başka sorunlar da var. O nedenle işin özünü kaçırmayacağız. Tedbir, tedbir, tedbir." dedi.

Serhat Ünal, salgında ikinci dalga için ise şunları söyledi:

"İkinci dalga muhtemelen ekim ve kasım ayı gibi havaların soğumasıyla olur. İşte oraya hazırlıklı olmamız lazım. Devlet yoğun bakım yatak sayısını arttırıyor. Ventilatör ihtiyacımızı karşılıyor, sağlık personeli eğitimleri devam ediyor. Koruyacağız, korunacağız."

Türkiye'de korkutan gelişmesi! Aktif vaka ve ağır hasta sayısı artıyor