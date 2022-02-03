AFAD duyurdu! Çok sayıda ilde hissedildi! Antalya'da 5.1 büyüklüğünde deprem!

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Antalya Gazipaşa'da saat 00:03'te 5.1 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Çok sayıda ilde de hissedilen depremin derinliği ise 13.20 km olarak kaydedildi.

#DEPREM: Akdeniz'de Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında saat 00.03'te 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Gelişmeleri takip ediyoruz.



➡️ https://t.co/cofXSurHiN https://t.co/FPr9ZHj7yR — AFAD (@AFADBaskanlik) February 2, 2022

AFAD'DAN İLK AÇIKLAMA

AFAD'dan depremin hemen ardından yapılan ilk açıklamada "Deprem sonrası; Antalya İl AFAD, Mersin İl AFAD ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlık Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı yetkilileri ile yapılan telefon görüşmelerinde, an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

VALİ YAZICI'DAN AÇIKLAMA

Antalya Valisi Erzin Yazıcı da Twitter hesabından deprem sonrası açıklamada bulundu. Vali Yazıcı, "Gazipaşa açıklarında meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem sonucunda ekiplerimize gelen bir ihbar ya da şikayet olmamıştır. Depremi hisseden hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Yaşanan korkutan deprem sonrası Twitter hesabından açıklama yapan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek "Gazipaşa açıklarında meydana gelen ve tüm Antalya’mızda hissedilen 5.1 büyüklüğündeki deprem sonucunda ekiplerimize gelen bir ihbar ya da şikayet olmamıştır. Depremi hisseden hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.

BAKAN KOCA: SAHADA DURUMU TAKİP EDİYORUZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan da depremin ardından yaptığı açıklamada "Saat 00.03’te, Akdeniz’de 5,1 şiddetinde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem Antalya’da hissedilmiş, Mersin’de hissedilmemiştir. İki ilimizde de İl Ambulans Servisi Başhekimliklerimize herhangi bir başvuru olmamıştır. Sahada durumu takip ediyoruz. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

KKTC CUMHURBAŞKANI TATAR'DAN AÇIKLAMA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında 5,1 büyüklüğünde meydana gelen depremde herhangi olumsuz bir durumun tespit edilmediğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, "Akdeniz'de 5,1 şiddetinde bir deprem meydana gelmiştir. Sivil Savunma Başkanımız ile görüştüm, herhangi bir sıkıntı tespit edilmemiştir." ifadesini kullandı.

MUĞLA, ADANA, MERSİN VE HATAY'DA DA HİSSEDİLDİ

Sosyal medyada depremin başta Antalya olmak üzere Muğla, Adana, Mersin ve Hatay'da da hissedildiğine yönelik paylaşımlarda bulunuldu.

Öte yandan Antalya ile Mersin’nde sahil kesimleri olmak üzere birçok noktada hissedildiği öğrenildi. Özellikle Mersin’in Anamur, Bozyazı ve Aydıncık ilçelerinde kuvvetli hissedilen depremin Mersin merkez, Silifke ile Erdemli ilçelerinde sahile yakın noktalarda hafif hissedildiği belirtildi.