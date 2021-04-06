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  3. Çok yüksek riskli iller arasında bulunan Aydın'da tedirgin eden kalabalık

Çok yüksek riskli iller arasında bulunan Aydın'da tedirgin eden kalabalık

Pozitif vakaların artması ile kırmızıya dönen Aydın'da vatandaşların sosyal mesafesiz görüntüleri dikkat çekti.

Çok yüksek riskli iller arasında bulunan Aydın'da tedirgin eden kalabalık

Kontrollü Normalleşme Süreci kapsamında "çok yüksek riskli" kategoriye yükselen Aydın'da çalışmalar aralıksız devam ederken, kentin işlek noktalarında da vatandaşların oluşturduğu yoğunluk dikkat çekti. Son günlerde pozitif vakalarla birlikte sokaklarda da ciddi artış yaşanmaya başladı. Salgın ile mücadele kapsamında sık sık sosyal mesafe ve maske kurallarına dikkat çekilse de kentin işlek noktalarında oluşan yoğunluk yüzünden çoğu zaman sosyal mesafe yok oldu.

TEPKİLERE SEBEP OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından illerde her 100 bin kişide görülen koronavirüs güncel vaka sayılarını göre Aydın'da günlük vaka sayısı ortalama 245 kişi olurken, birçok vatandaşın önemsemeden dışarıya çıkması ve yoğunluk oluşturması ise tepkilere sebep oldu. Yaşanan bu duruma tepki gösteren bazı vatandaşlar ise işi olmayan birçok kişinin sokağa çıktığına dikkat çekerek vatandaşların duyarlı olmasını ve kurallara uymasını istedi.

Aydın Valiliği koordinesinde sokak sokak gezen emniyet ve zabıta ekipleri ise vatandaşları uyarırken, camilerden de zaman zaman kurallara uyulması yönünde anonslar yapılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çok yüksek riskli iller arasında bulunan Aydın'da tedirgin eden kalabalık

Çok yüksek riskli iller arasında bulunan Aydın'da tedirgin eden kalabalık

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