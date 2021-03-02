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  3. 'Çok yüksek riskli' kategorisindeki Konya'da eğlence mekanına baskın yapıldı

'Çok yüksek riskli' kategorisindeki Konya'da eğlence mekanına baskın yapıldı

Konya'da kapalı olması gerekirken açık olan mekana ihbar üzerine baskın yapıldı. Baskında onlarca kişi, binlerce lira para cezasına çarptırıldı.

'Çok yüksek riskli' kategorisindeki Konya'da eğlence mekanına baskın yapıldı

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan vaka sayısına göre, 'çok yüksek riskli' bölge kategorisine giren kırmızı kategoride bulunan Konya'da, eğlence mekanına baskın yapıldı. 

60 KİŞİYE 243 BİN TL PARA CEZASI

Konya Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, Musalla Bağları Mahallesi Taşkale sokağındaki eğlence mekanının, salgın nedeniyle kapalı olması gerekirken açık olduğunu bilgisini aldı. Bu olay üzerine polis, çok geçmeden eğlence merkezine baskın düzenledi. İçlerinde kadınların da olduğu eğlence mekanında 60 kişinin olduğu ve alkol eşliğinde eğlence yapıldığı duyuruldu.

'Çok yüksek riskli' kategorisindeki Konya'da eğlence mekanına baskın yapıldı

Koronavirüs tedbirlerine uymadıkları için mekandaki 60 kişiye toplamda 243 bin lira ceza uygulandı.

İş yeri sahibi hakkında da 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' suçundan adli işlem başlatıldı. İş yerinin zabıta ekipleri tarafından da mühürlendiği edinilen bilgiler arasında yer alıyor.  

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