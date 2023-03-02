Coke Carrillo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Coke Carrillo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Coke Carrillo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Coke Carrillo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Coke Carrillo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Coke Carrillo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Coke Carrillo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Coke Carrillo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Coke Carrillo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Coke Carrillo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Coke Carrillo 7 Ocak 2002 tarihinde Poio şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Jorge Carrillo Balea şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Coke Carrillo Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Coke Carrillo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Celta Vigo B futbol takımında oynamaktadır. Celta Vigo B takımına 3 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Coke Carrillo'nin Celta Vigo B ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Coke Carrillo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Coke Carrillo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Coke Carrillo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Coke Carrillo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Pontevedra U19

23 Temmuz 2018 yılında Barça U18

1 Temmuz 2020 yılında Barça U19

15 Temmuz 2021 yılında Barcelona B

31 Ağustos 2021 yılında Celta Vigo B

30 Haziran 2022 yılında Barcelona B

3 Ağustos 2022 yılında Celta Vigo B

Coke Carrillo kimdir

Coke Carrillo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Coke Carrillo şuan Celta Vigo B takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Pontevedra CF

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Coke Carrillo nereli

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