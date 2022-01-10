Çökel ne demek, TDK'ya göre Çökel kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Çökel ne demek? Çökel TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi çökel kelimesi. Peki çökel ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre çökel nedir, çökel kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ÇÖKEL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Çökel kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre çökel kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Taşan bir suyun çekildikten sonra bıraktığı tortu

- Çökelti

