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Çöküşe geçen Bitcoin, kritik seviyede! Yatırımcı ne yapacak? İşte kripto paralarda son durum...
Kripto para borsası FTX'in çöküşü sonrası 16 bin Dolar seviyelerine inen Bitcoin, seviyelerde yeniden düşüşe geçti. İşte kripto paralarda son durum...
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