Çöküşe geçen Bitcoin, kritik seviyede! Yatırımcı ne yapacak? İşte kripto paralarda son durum...

Kripto para borsası FTX'in çöküşü sonrası 16 bin Dolar seviyelerine inen Bitcoin, seviyelerde yeniden düşüşe geçti. İşte kripto paralarda son durum...

Melahat Ersoy
Editör
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Çöküşe geçen Bitcoin, kritik seviyede! Yatırımcı ne yapacak? İşte kripto paralarda son durum... 1

ABD Merkez Bankasının (FED) şahin faiz politikasından vazgeçeceğine yönelik açıklamalar sonrası yükselişe geçen Bitcoin, kripto para borsası FTX'in çöküşüyle yakaladığı ivmeyi kaybederek düşüşe geçmişti.

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Çöküşe geçen Bitcoin, kritik seviyede! Yatırımcı ne yapacak? İşte kripto paralarda son durum...
Çöküşe geçen Bitcoin, kritik seviyede! Yatırımcı ne yapacak? İşte kripto paralarda son durum...
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