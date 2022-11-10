Çöküşe geçen Bitcoin yeniden hareketlendi! Kripto paralarda yükseliş başladı! İşte piyasadaki son durum...

ABD Merkez Bankasının (FED) şahin faiz politikasından vazgeçeceğine yönelik açıklamalar sonrası yükselişe geçen Bitcoin, kripto para borsası FTX'in çöküşüyle yakaladığı ivmeden uzaklaştı.
BİTCOİN ADETA DİBİ GÖRDÜ
21 bin Dolar seviyelerine kadar çıkan Bitcoin söz konusu gelişme sonrası 9 Kasım gününde 16 bin Dolar'ın altına inerek adeta dibi gördü.
İVME KAZANDI
10 Kasım günü sabah saatlerine de düşüşle başlayan Bitcoin, ABD'de Ekim ayı enflasyonunun beklentilerin altında yüzde 0.4 artış göstererek yüzde 7.7 olarak açıklanması sonrası yeniden yükseliş ivmesi kazandı.
1170 Dolar seviyelerine inen Ethereum'da yükselişe geçerek 1330 Dolar seviylerine kadar yükseldi. Bitcoin, yeniden 17 bin Dolar seviyelerine çıktı. Alt coinlerde de hareketlenme yaşandı.
BİNANCE'DAN FTX KARARI
Öte yandan Binance CEO'su CZ, FTX'i almaktan vazgeçtiklerini duyurdu.
KRİPTO PARALARDA SON DURUM
Bitcoin: 17.707.13 Dolar
Ethereum : 1329.39 Dolar
BNB: 307.69 Dolar
Polygon: 1.13 Dolar
Polkadot: 6.10 Dolar
Solana : 17.06 Dolar