Çöküşe geçen Bitcoin yeniden hareketlendi! Kripto paralarda yükseliş başladı! İşte piyasadaki son durum...

Kripto para borsası FTX'in çöküşü sonrası 16 bin Dolar seviyelerine inen Bitcoin yeniden ivme kazandı.

Melahat Ersoy
Editör
YAYINLAMA
Google News
Çöküşe geçen Bitcoin yeniden hareketlendi! Kripto paralarda yükseliş başladı! İşte piyasadaki son durum...

ABD Merkez Bankasının (FED) şahin faiz politikasından vazgeçeceğine yönelik açıklamalar sonrası yükselişe geçen Bitcoin, kripto para borsası FTX'in çöküşüyle yakaladığı ivmeden uzaklaştı.

Çöküşe geçen Bitcoin yeniden hareketlendi! Kripto paralarda yükseliş başladı! İşte piyasadaki son durum...

BİTCOİN ADETA DİBİ GÖRDÜ

21 bin Dolar seviyelerine kadar çıkan Bitcoin söz konusu gelişme sonrası 9 Kasım gününde 16 bin Dolar'ın altına inerek adeta dibi gördü.

Çöküşe geçen Bitcoin yeniden hareketlendi! Kripto paralarda yükseliş başladı! İşte piyasadaki son durum...

İVME KAZANDI

10 Kasım günü sabah saatlerine de düşüşle başlayan Bitcoin, ABD'de Ekim ayı enflasyonunun beklentilerin altında yüzde 0.4 artış göstererek yüzde 7.7 olarak açıklanması sonrası yeniden yükseliş ivmesi kazandı.

Çöküşe geçen Bitcoin yeniden hareketlendi! Kripto paralarda yükseliş başladı! İşte piyasadaki son durum...

1170 Dolar seviyelerine inen Ethereum'da yükselişe geçerek 1330 Dolar seviylerine kadar yükseldi. Bitcoin, yeniden 17 bin Dolar seviyelerine çıktı. Alt coinlerde de hareketlenme yaşandı.

Çöküşe geçen Bitcoin yeniden hareketlendi! Kripto paralarda yükseliş başladı! İşte piyasadaki son durum...

BİNANCE'DAN FTX KARARI

Öte yandan Binance CEO'su CZ, FTX'i almaktan vazgeçtiklerini duyurdu.

KRİPTO PARALARDA SON DURUM

Bitcoin: 17.707.13 Dolar
Ethereum : 1329.39 Dolar
BNB: 307.69 Dolar
Polygon: 1.13 Dolar
Polkadot: 6.10 Dolar
Solana : 17.06 Dolar

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Borsa günü kazançla kapattı, tüm zamanların rekorunu kırdı! İşte 10 Kasım 2022 Perşembe gününde en çok artan ve düşen hisseler...
Borsa günü kazançla kapattı, tüm zamanların rekorunu kırdı! İşte 10 Kasım 2022 Perşembe gününde en çok artan ve düşen hisseler...
AK Parti harekete geçti! Otomobillerle ÖTV indirimi gelecek mi? İşte masadaki taslaklar...
AK Parti harekete geçti! Otomobillerle ÖTV indirimi gelecek mi? İşte masadaki taslaklar...
Bakan Nureddin Nebati'den enflasyon ve büyüme mesajı: "Üzerimize düşen hiçbir sorumluluktan kaçmıyoruz"
Bakan Nureddin Nebati'den enflasyon ve büyüme mesajı: "Üzerimize düşen hiçbir sorumluluktan kaçmıyoruz"
Altın fiyatlarında FED hareketliliği! Gram ve çeyrek altın yükseliyor! İşte güncel altın fiyatları...
Altın fiyatlarında FED hareketliliği! Gram ve çeyrek altın yükseliyor! İşte güncel altın fiyatları...
Son Haberler
NATO Genel Sekreterinden dikkat çeken açıklama: “Rusya ağır baskı altında”
NATO Genel Sekreterinden dikkat çeken açıklama: “Rusya ağır baskı altında”
Çöküşe geçen Bitcoin yeniden hareketlendi! Kripto paralarda yükseliş başladı! İşte piyasadaki son durum...
Çöküşe geçen Bitcoin yeniden hareketlendi! Kripto paralarda yükseliş başladı! İşte piyasadaki son durum...
İnternetten satışa çıkardıkları kulaklığı göndermeyince 3 yıl ceza aldılar
İnternetten satışa çıkardıkları kulaklığı göndermeyince 3 yıl ceza aldılar
Tevbe Suresi Son İki Ayeti Nedir? Tevbe Suresi Arapça, Türkçe Okunuşu ve Meali
Tevbe Suresi Son İki Ayeti Nedir? Tevbe Suresi Arapça, Türkçe Okunuşu ve Meali
Borsa günü rekorla tamamladı! İşte 9 Kasım 2022 Çarşamba en çok artan ve düşen hisseler
Borsa günü rekorla tamamladı! İşte 9 Kasım 2022 Çarşamba en çok artan ve düşen hisseler
Kripto para piyasalarında deprem! Bitcoin'deki sert düşüş yatırımcıyı zarara uğrattı! İşte Bitcoin'deki düşüşün nedeni...
Kripto para piyasalarında deprem! Bitcoin'deki sert düşüş yatırımcıyı zarara uğrattı! İşte Bitcoin'deki düşüşün nedeni...
Çok Okunanlar
Mustafa Kemal Atatürk'ün bilinmeyen fotoğrafları 2022| Atatürk'ün en karizmatik resimleri 2022
Mustafa Kemal Atatürk'ün bilinmeyen fotoğrafları 2022| Atatürk'ün en karizmatik resimleri 2022
24 Kasım öğretmenler günü erkek öğretmene ne hediye alınır 2021? Erkek öğretmene hediye fikirleri 2022
24 Kasım öğretmenler günü erkek öğretmene ne hediye alınır 2021? Erkek öğretmene hediye fikirleri 2022
Öğretmenler günü hangi yıldan beri kutlanıyor 2022? Hangi tarihten itibaren kutlanmaya başlandı 2022?
Öğretmenler günü hangi yıldan beri kutlanıyor 2022? Hangi tarihten itibaren kutlanmaya başlandı 2022?
Black Friday ne zaman, hangi tarihte? Kara Cuma indirimleri 2022
Black Friday ne zaman, hangi tarihte? Kara Cuma indirimleri 2022
Kamu bankaları hangileri? İşte Devlet Bankaları Listesi 2022
Kamu bankaları hangileri? İşte Devlet Bankaları Listesi 2022
Anlaşma sağlandı! KOOP Bakkal geliyor: Yüzlerce ürün satılacak!
Anlaşma sağlandı! KOOP Bakkal geliyor: Yüzlerce ürün satılacak!
Yorumlananlar
Cihan Kolivar kimdir? Nereli, kaç yaşında? Cihan Kolivar ne dedi? Neden tutuklandı?
Cihan Kolivar kimdir? Nereli, kaç yaşında? Cihan Kolivar ne dedi? Neden tutuklandı?
Şehit İstihkam Onbaşı Lokman Akçağlayan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi?
Şehit İstihkam Onbaşı Lokman Akçağlayan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi?
Bugün kimin maçı var 7 Kasım 2022 Pazartesi ? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 7 Kasım 2022 Pazartesi ? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Antalya'da yürek sızlatan olay! Bir kadın çocuğunu sokak ortasında sopa ile dövdü, küçük çocuk acılar içinde ağladı! "Anne vurma acıyor"
Antalya'da yürek sızlatan olay! Bir kadın çocuğunu sokak ortasında sopa ile dövdü, küçük çocuk acılar içinde ağladı! "Anne vurma acıyor"