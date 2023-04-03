Cole Campbell kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cole Campbell Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Cole Campbell kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Cole Campbell ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Cole Campbell kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cole Campbell Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cole Campbell adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cole Campbell Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cole Campbell 20 Şubat 2006 tarihinde doğmuştur.  İzlanda,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da William Cole Campbell şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cole Campbell Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Cole Campbell, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Borussia Dortmund U19 futbol takımında oynamaktadır. Borussia Dortmund U19 takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Cole Campbell'nin Borussia Dortmund U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Cole Campbellboyu ve yaşı kaç

Cole Campbell Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cole Campbell futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Temmuz 2020 yılında FH U19

19 Mayıs 2022 yılında Breidablik U19

1 Temmuz 2022 yılında B. Dortmund U17

1 Ocak 2023 yılında B. Dortmund U19

Cole Campbell kimdir

Cole Campbell Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cole Campbell şuan Borussia Dortmund U19 takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Cole Campbell Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İzlanda U17 takımında 10 numaralı formasıyla 25 Ağustos 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Cole Campbell nereli

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