Colin Firth Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?

COLİN FİRTH KİMDİR?

Doğum tarihi : 10.Eylül.1960

Colin Firth kaç yaşında : 58

Kilo & Boy :

Burcu : Başak

Meslek : Sinema Oyuncusu

Colin Firth doğum yeri : Grayshott, Hampshire, İngiltere

COLİN FİRTH BİYOGRAFİSİ

Zoraki Kral filmindeki rolü ile Oskar ödülü aldı.

Colin Firth, 10 Eylül 1960 tarihinde İngiltere, Hampshire’de doğmuştur. Tam adı Colin Andrew Firth’dir. İngiltere'de akademik kökenli bir ailenin ilk çocuğu olarak doğan Colin Firth’in annesi Shirley Firth, üniversitede karşılaştırmalı dinler dersi öğretmeni, babası David ise Shirley ile aynı okulda tarih öğretmeniydi. Ailesinin görevi dolayısı ile 4 yaşına kadar Nijerya’da da yaşamıştır. Kız kardeşi Kate, profesyonel seslendirme hocası, erkek kardeşi Jonathan ise kendisi gibi aktördür.

The Drama Centre'da oyunculuk eğitimi aldı.

1995 yılında BBC'nin yayınladığı “Aşk ve Gurur” dizisindeki “Mr. Darcy” rolüyle tanındı. Colin Firth, daha sonra “Bridget Jones'un Günlüğü” isimli sinema filminde “Mark Darcy” karakterini canlandırdı.

1996 yılında Michael Ondaatje romanından uyarlanmış Oskar ödüllü bir film olan “İngiliz Hasta” adlı sinema filminde Geoffrey Clifton karakterini canlandırdı. Filmde Juliette Binoche, Ralph Fiennes, Kristin Scott Thomas, Willem Dafoe ile birlikte oynadı.

2010 yılında “Zoraki Kral” filmindeki VI.George/York Dükü rolü ile birçok ödül kazandı.

2014 yılında “Uyuyana Kadar”, 2013 yılında “Geçmişin İzleri” filmlerinde Nicole Kidman ile birlikte oynadı.

2015 yılında “Genius” adlı sinema filminde Jude Law ve Nicole Kidman ile beraber oynadı.

Colin Firth, 1989-1994 yılları arasında oyuncu Meg Tilly ile birlikte oldu. Bu birlikteliğinden William Firth (d. 1990) adında bir oğlu olmuştur. 21 Haziran 1997 tarihinden beri de İtalyan yönetmen Livia Giuggoli ile evlidir. Luca (d.2001) ve Mateo (d.2003) adlarında iki oğlu vardır.

Ödülleri :

1988 - Seattle Film Festivali'nde “En İyi Erkek Oyuncu” ödülü

1989 - Royal Television Society “En İyi Aktör ödülü

2011 - 63.BAFTA Ödülleri - En İyi Erkek Oyuncu (Zoraki Kral)

2011 - 68.Altın Küre Ödülleri - En İyi Erkek Oyuncu (Dram) (Zoraki Kral)

2011 - 83.Oscar Ödülleri - En İyi Erkek Oyuncu (Zoraki Kral)

Filmleri ve Dizileri :

2018 - Kursk (David Russell) (Sinema Filmi)

2017 - KİNGSMAN: THE GOLDEN CİRCLE /Kingsman: Altın Çember ( Harry Hart)(Sinema Filmi)

2016 - The Mercy (Donald Crowhurst)(Sinema Filmi)

2016 - BRİDGET JONES S BABY /Bridget Jones'un Bebeği (Mark Darcy)(Sinema Filmi)

2016 - Genius / Fırtınalı Hayatlar (Max Perkins)(Sinema Filmi)

2014 - Uyuyana Kadar (Ben Lucas) (Sinema Filmi)

2014 - Sihirli Ay Işığı (Stanley) (Sinema Filmi)

2014 - KİNGSMAN: THE SECRET SERVİCE /Kingsman: Gizli Servis (Uncle Jack) (Sinema Filmi)

2014 - Ayı Paddington (Paddington) (Sinema Filmi)

2013 - Şeytan Düğümü (Ron Lax) (Sinema Filmi)

2013 - Geçmişin İzleri (Eric Lomax) (Sinema Filmi)

2012 - Stars in Shorts (Steve) (Sinema Filmi)

2012 - Gambit (Harry Deane) (Sinema Filmi)

2012 - Arthur Newman (Arthur Newman) (Sinema Filmi)

2011 - Köstebek (Bill Haydon) (Sinema Filmi)

2010 - Zoraki Kral (The King's Speech)(Kral George VI) (Sinema Filmi)

2010 - The 82nd Annual Academy Awards (Kendisi)(TV Filmi)

2010 - The 67th Annual Golden Globe A... (Kendisi)(TV Filmi)

2010 - Main Street (Gus Leroy) (Sinema Filmi)

2009 - Yeni Yıl Şarkısı (Fred) (Sinema Filmi)

2009 - Tek Başına Bir Adam (George) (Sinema Filmi)

2009 - St Trinian 2: Fritton Kayıp Hazine (Geoffrey Thwaites) (Sinema Filmi)

2009 - Live From Studio Five (Kendisi)(Tv Programı) (6 Bölüm)

2009 - Dorian Gray (Lord Henry Wotton) (Sinema Filmi)

2008 - Tesadüf Koca (Richard Bratton) (Sinema Filmi)

2008 - Mamma Mia (Harry Bright) (Sinema Filmi)

2008 - Evlilik Sınavı (Bay Whittaker) (Sinema Filmi)

2008 - Cenova (Joe) (Sinema Filmi)

2007 - Then She Found Me (Frank) (Sinema Filmi)

2007 - St. Trinian's (Geoffrey Thwaites ) (Sinema Filmi)

2007 - Son Lejyon (Aurelius) (Sinema Filmi)

2007 - Babanı En Son Ne Zaman Gördün? (Blake) (Sinema Filmi)

2005 - Sihirli Dadı Nanny McPhee (Bay Brown) (Sinema Filmi)

2005 - Gerçeğin Ötesinde (Vince) (Sinema Filmi)

2004 - Travma (Ben) (Sinema Filmi)

2004 - Bridget Jones: Mantığın Sınırı (Mark Darcy) (Sinema Filmi)

2003 - İnci Küpeli Kız (Johannes Vermeer) (Sinema Filmi)

2003 - Zor Seçim (Colin Ware) (Sinema Filmi)

2003 - Sevgi Herşeydir (Henry Dashwood) (Sinema Filmi)

2003 - Aşk Heryerde (Jamie) (Sinema Filmi)

2002 - Aşkın Önemi (Jack) (Sinema Filmi)

2001 - We Know Where You Live (Kendisi)(TV Filmi)

2001 - Bridget Jones'un Günlüğü (Mark Darcy) (Sinema Filmi)

2000 - Relative Values (Peter Ingleton) (Sinema Filmi)

1999 - My Life So Far (Edward Pettigrew) (Sinema Filmi)

1999 - Kadınların Gizli Kahkahaları (Matthew Field) (Sinema Filmi)

1997 - Aşk Kupası (Paul Ashworth) (Sinema Filmi)

1997 - Aile Bağları (Jess Clark) (Sinema Filmi)

1996 - İngiliz Hasta (Geoffrey Clifton) (Sinema Filmi)

1995 - Arkadaş Çevresi (Simon Westward) (Sinema Filmi)

1995 - Aşk ve Gurur (Mr. Darcy) (TV Dizisi

1993 - The Hour of the Pig (Richard Courtois) (Sinema Filmi)

1989 - Valmont (Valmont) (Sinema Filmi)

1988 - Tumbledown (Robert Lawrence) (Sinema Filmi)

1988 - Ruth Rendell Mysteries (Stephen Whalby) (TV Dizisi)

1988 - Apartment Zero (Adrian LeDuc) (Sinema Filmi)

1987 - A Month in the Country (Tom Birkin) (Sinema Filmi)

1984 - Cinema 3 (TV Dizisi) (2 Bölüm)

1984 - Another Country (Tommy Judd) (Sinema Filmi)