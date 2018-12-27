Colin Kazım-Richards Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?

COLİN KAZIM-RİCHARDS KİMDİR?

Doğum tarihi : 26.Ağustos.1986

Colin Kazım-Richards kaç yaşında : 32

Kilo & Boy :

Burcu : Başak

Meslek : Futbolcu

Colin Kazım-Richards doğum yeri : Leyton, Londra

COLİN KAZIM-RİCHARDS BİYOGRAFİSİ

Futbolcu. 2007 itibariyle Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzalamıştır. Küçük yaşlarda başlayan futbol kariyerinde önemli başarılar kazanmış olan Richards; Bury, Brighton & Hove Albion ve Sheffield United gibi takımlarda oynamıştır. Hızlı bir forvet olarak tanınmıştır.

26 Ağustos 1986'da Leyton, Londra'da dünyaya geldi. Babası Antigua ve Barbudakökenli olan Richards'ın annesi ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetivatandaşıydı. İlköğrenimini Walthamstow'da bulunan Greenleaf'ta alan Richards, küçük yaşlarda futbola büyük ilgi duymaya başlamıştı. Okulunun takımı olan Aveling Park School'da oynamaya başlayan Colin'in profesyonel futbol kariyeri ise 15 yaşındayken ikinci ligde bulunan Bury'nin "Youth Team and Centre of Excellence" isimli genç oyuncu eleme programını geçmesiyle başladı. Gösterdiği başarılı performansla adından söz ettiren Richards, 19 yaşındayken 250.000 pound alarak 3 yıllığına Brighton & Hove Albion takımına transfer oldu. Coca-Cola'nın sponsorluğundaa "Coca-Cola Kid" ödülünü almasıyla gerçekleşen bu transfer sonunda formasını giydiği takımın 31 maçında sahaya çıktı. Richards bu maçların yirmisinde oyuna sonradan girdi. Toplam 3 gol kaydetti ve 6 sarı kart gördü. Bir sonraki yıl genelde ikinci yarıda oyuna girmiş olan Colin Kazım, 2005-2006 sezonunda kulübünün 5000'inci golü de dahil olmak üzere toplam 6 gol kaydetti.

Hızlı bir forvet olan oyuncu, takımının 2006-2007 sezonunda Rotherdamkarşısında oynadığı ilk maçında 11'de yer alamayınca transfer olmak istediğini iletti ve Brighton da bu isteğine karşılık Kâzım-Richards'ı transfer listesine koydu. 31 Ağustos 2006'da Sheffield United'ın verdiği 150.000 poundluk teklifle "Blades" için 3 yıllık bir sözleşme imzaladı. Oyuncu, Brighton'da toplam 44 maçta sahaya çıktı, bunların 17'sinde oyuna sonradan girdi, 6 gol kaydetti ve 2 asist verdi. Attığı 67 şutun 31'i kaleyi bulurken, 79 faul yaptı ve 64 kez faule maruz kaldı. Richards 9 sarı kart gördü.

Kâzım-Richards, Sheffield United'ın Middlesbrough karşısında galibiyet kazanmasında önemli bir rol oynadı. 2-1 olarak sonuçlanan maçta ilk gol Rob Hulse'un Kâzım-Richards'dan aldığı pas ile atılmıştı. Futbolcu ilk premiership golünü Bolton Wanderers'la yapılan maçta attı. 2-2 berabere biten bu karşılaşmada takımının ilk golüne imza attı. Richards'ın bu golü ayın en iyi golleri arasında gösterildi.

Takımı Sheffield United'da 11 maça ilk 11'de çıkan Kâzım-Richards, 10 maça sonradan girdi, 10 gol attı ve 3 golün de asistini verdi. Attığı 20 şutun 20'si kaleyi bulurken, 2 faul yaptı, 39 faul gördü ve 1 sarı kart aldı.

Türkiye Ümit Millî Takım teknik direktörü Ünal Karaman, takımının 24 Mart 2007tarihinde Antalya Atatürk Stadı'nda İsviçre karşısında oynayacağı maç için Richards'ı kadroya davet etti. 2-1 Türkiye'nin üstünlüğüyle sona eren bu karşılaşmada futbolcu attığı bir gol ve yaptığı asistle ülkemizin maçı kazanmasını sağladı.

Fatih Terim, 30 Nisan 2007 tarihinde yaptığı basın toplantısında Colin Kâzım-Richards'ın ilerleyen günlerde A Milli Takım kadrosunda da yer alacağını açıkladı. Türkiye - Brezilya maçında son 20 dakikada oynamış olan Richards gol kaydedemedi. Oyuncu ayağı çok büyük olduğu için, Nike firmasının kendisine özel hazırladığı 47 numara ayakkabı ve krampon giymektedir.