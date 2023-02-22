Colin Mccabe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Colin Mccabe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Colin Mccabe kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Colin Mccabe ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Colin Mccabe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Colin Mccabe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Colin Mccabe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Colin Mccabe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Colin Mccabe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Colin Mccabe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Colin Mccabe 6 Ocak 1997 tarihinde Ballinagh, Cavan şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. İrlanda uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Colin Mccabe Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PLG Ireland yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Drogheda United FC futbol takımında oynamaktadır. Drogheda United FC takımına 7 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Colin Mccabe'nin Drogheda United FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Colin Mccabe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Colin Mccabe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Colin Mccabe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Colin Mccabe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Celtic U17

1 Temmuz 2014 yılında Celtic U20

6 Şubat 2016 yılında Stenhousemuir

1 Mayıs 2016 yılında Celtic U20

1 Temmuz 2016 yılında Stenhousemuir

7 Mayıs 2017 yılında Celtic U20

17 Ağustos 2017 yılında Bohemians

18 Şubat 2019 yılında Shelbourne

7 Ocak 2021 yılında Drogheda United

Colin Mccabe kimdir

Colin Mccabe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Colin Mccabe şuan Drogheda United FC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Cavan Shamrocks FC (-1/2013), Celtic FC (1/2013-2017)

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Colin Mccabe nereli

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