Colin McRae Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?

COLİN MCRAE KİMDİR?

Doğum tarihi : 05.Ağustos.1968

Colin McRae kaç yaşında : 50

Kilo & Boy :

Burcu : Aslan

Meslek : Yarış Pilotu

Colin McRae doğum yeri : Larank, İskoçya

COLİN MCRAE BİYOGRAFİSİ

1968 doğumlu, İskoç asıllı Britanyalı ralli pilotu. 25 kez ralli kazanmış, 42 kez podyum görmüş, Dünya Ralli Şampiyonası sahibi olan yarışçının kendi adına çıkarılmış Colin McRae Rally adında bilgisayar oyunu da bulunmaktadır. Kendi kullandığı helikopterin düşmesi sonucu trajik bir şekilde oğlu ve oğlunun arkadaşı ile birlikte hayatını kaybetmiştir.

Beş kez Jimmy McRae'nin oğlu, profesyonel rallici Alistair McRae'nin ağabeyi olan Colin McRae, 5 Ağustos 1968'de Larank, İskoçya'da dünyaya geldi. Motor sporlarına başlamasında, erken yaşlarda gelen motorsiklet tutkunluğu ve ailesinin yarışçı geçmişi büyük rol oynadı.

16 yaşında Coltness Car Club'da araç testlerine katılan McRea, kısa bir süre sonra motor'unu satarak Mini Cooper aldı ve yarışlara katılmaya başladı. 1986'da Chrysler Sunbeam aracıyla İskoç Ralli Şampiyonası'na katıldı. Stiliyle kısa sürede adından söz ettirmeye başlayan McRea, sonraları Vauxhall Nova (opel corsa'nın eski adı) ve Ford Sierra XR 4x4 araçlarıyla yarışmaya devam etti.

İlk WRC tecrübesini 1987 yılında İsveç yarışında yaşıyordu. 1993-1998 yılları arasında Subaru, 1999-2002 yılları arasında Ford ve 2003'den kariyerinin sonuna kadar Citroen takımlarıyla yarıştı. Subaru takımının 1995, 1996 ve 1997 yıllarında; Citroën'in 2003'de üreticiler şampiyonasını kazanmasında önemli rol oynadı. 1995'de Dünya Ralli Şampiyonası'nı kazandı, 1996, 1997 ve 2001'de şampiyonluk için mücadele etti ve 1998'de de üçüncü olarak podyuma çıktı.

Kraliçe II. Elizabeth tarafından 1996'da MBE (Member of the British Empire - İngiliz İmparatorluğu Mensubu) ünvanıyla ödüllendirildi. Son katıldığı yarış 2006'daki Türkiye Rallisi'ydi. McRae 15 Eylül 2007'de saat 16:00 sıralarında kendi kullandığı helikopterle 17. yüzyıl'dan kalma malikanesinin yakınına inerken helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Yaşanan kazada oğlu Johnny, oğlunun en iyi arkadaşı Ben Porcelli ve aile dostlarından Graeme Duncan da hayatlarını kaybetmişlerdir.